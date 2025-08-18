Encuesta interna de un partido provoca terremoto en Catalunya por subida de Orriols

El auge de Silvia Orriols inquieta a los partidos tradicionales catalanes. Las encuestas internas muestran una tendencia creciente, firme y sostenida. En el Parlament se palpa el nerviosismo. Los partidos de siempre no lo ocultan. El crecimiento de Aliança Catalana empieza a ser una amenaza real.

Mientras el PSC mantiene su liderazgo en las encuestas, Orriols sube sin techo. Su discurso conecta con votantes hartos de promesas incumplidas del procesismo. Habla sin filtros de inmigración, inseguridad y el colapso institucional. En muchos municipios pequeños ya es la segunda fuerza en intención de voto.

El mapa electoral se empieza a redibujar

Según un sondeo de una formación estatal, recogido por El Confidencial, el PSC lograría 39 diputados. ERC y Junts quedarían en 21 cada uno, perdiendo fuerza. El PP (14), Vox (12), Comuns (9) y CUP (4) seguirían sin grandes cambios. Pero lo que más sorprende es la entrada fuerte de Aliança Catalana. Su resultado no sería testimonial, sino clave en la aritmética parlamentaria.

| ACN, XCatalunya

Ni Junts ni ERC parecen encontrar respuesta al fenómeno Orriols. Ambos insisten en discursos del pasado, anclados en el referéndum de 2017. Carles Puigdemont sigue liderando desde el exilio, sin recambio generacional claro. Mientras, Silvia Orriols pisa la calle, se mezcla con la gente y convence.

El CEO y el CIS detectan el mismo fenómeno

El Centre d’Estudis d’Opinió ya había avisado de esta tendencia ascendente. El último barómetro muestra que Orriols podría alcanzar los diez diputados. Pero otras encuestas ya le dan cifras aún más altas. Incluso el CIS, pese a su sesgo progresista, detecta su empuje. Se habla de un nuevo eje político en Catalunya: orden frente a caos.

| XCatalunya, @orriolsripoll

Vox, con doce escaños, apoya muchas mociones de Aliança Catalana. Ignacio Garriga ha encontrado afinidad ideológica, aunque Orriols marca distancias. Ambos coinciden en seguridad, inmigración y defensa de la cultura catalana. Pero Aliança se presenta como opción genuinamente catalana y sin tutelas externas.

Junts acusa a Orriols... mientras copia su discurso

Carles Puigdemont la llamó "arquitecta del caos" sin citarla directamente. Pero Junts ha empezado a hablar también de seguridad y cultura catalana. La presión de Orriols les obliga a cambiar el marco político. La formación de Puigdemont está desgastada, sin liderazgo claro ni ideas nuevas.

Un 20% del Parlament estaría dominado por fuerzas conservadoras identitarias. Esto complicaría pactos, mayorías y cualquier tipo de gobernabilidad estable. Illa podría ganar, pero le costaría mucho gobernar sin cesiones constantes. Catalunya entraría en una etapa de bloques enfrentados e inestabilidad prolongada.

Aliança Catalana pasaría de 2 a 15 diputados

Según las últimas proyecciones, Orriols lograría un resultado histórico. De los 2 actuales, su grupo pasaría a tener 15 escaños. Sería la gran sorpresa de la noche electoral catalana, sin duda. La política catalana ya no se entiende sin Orriols y su partido. Aliança Catalana ha venido para quedarse... y para cambiarlo todo.