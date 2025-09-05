'Chubascos fuertes con tormenta': aviso urgente de la AEMET para estas 2 comunidades

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso urgente por fenómenos meteorológicos adversos. En particular, las predicciones para el fin de semana indican condiciones inestables en varias zonas de la península. En este sentido, se esperan chubascos fuertes acompañados de tormentas en diversos puntos del país.

Ayer jueves, las temperaturas en el norte de la península se mantuvieron por debajo de lo habitual. Sin embargo, se espera que a partir de hoy, viernes, las temperaturas en esta zona suban de manera notable, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A lo largo de la semana, se prevén cambios notables en las condiciones meteorológicas que afectarán a algunas comunidades.

Las comunidades más afectadas por los chubascos

Según la previsión de la AEMET, hoy se registrarán "chubascos fuertes con tormenta" en el noreste de la península. La AEMET informa que las lluvias y tormentas afectarán a las zonas costeras de Tarragona y Castellón, con un incremento de la intensidad. La probabilidad de tormentas será elevada, por lo que se recomienda precaución en estas áreas.

El sábado, los chubascos se moverán hacia el interior de la península, afectando principalmente a las zonas del este. Aunque la intensidad de las lluvias disminuirá, se seguirán registrando episodios de chubascos ocasionales. Además, se espera que las temperaturas se mantengan altas, propias de un clima veraniego.

Para el domingo, el clima cambiará de forma considerable, puesto que se prevé una bajada notable de las temperaturas en el oeste de la península. Esta bajada será más marcada en las zonas de interior, donde las temperaturas veraniegas cederán paso a un descenso más significativo. Por otro lado, las lluvias seguirán afectando a la mitad occidental del país.

La AEMET recomienda estar atentos a los avisos

Las autoridades meteorológicas han alertado sobre la llegada de fuertes lluvias y tormentas en varias zonas del noreste y este de la península. Se recomienda estar atentos a los avisos de la AEMET, sobre todo en las áreas costeras de Tarragona y Castellón. Aunque el fin de semana comenzará con temperaturas altas, se espera un descenso gradual hacia el domingo.

La combinación de temperaturas elevadas y la presencia de tormentas sugiere que será una semana de contrastes climáticos. Por ello, es importante mantenerse informado sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos. Además, no se descartan cambios repentinos en la situación atmosférica, lo que puede generar condiciones de inestabilidad en muchas regiones.