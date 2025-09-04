Confirmado: llega una borrasca masiva a España y dejará lluvias en 7 comunidades

Septiembre avanza con un giro claro en la circulación atlántica. La atmósfera entra en fase de transición tras varios días de estabilidad. Según lo planteado por los meteorólogos, los modelos apuntan a más humedad y a más viento.

El chorro polar se intensifica y genera sistemas más profundos en latitudes altas, tal como había sido informado anteriormente por los expertos. Esa configuración abrirá la puerta a frentes activos, dando como resultado de más movimiento en toda España.

Una borrasca que viene de lejos impactará en la península

La borrasca, que estaría próxima a llegar, se gestó junto a Florida el 31 de agosto y cruza el Atlántico. Se profundiza al interactuar con el chorro polar y acelera su avance. El centro de esta borrasca impactará Irlanda entre el domingo y el lunes.

En la península ibérica no entrará de lleno, pero sus frentes serán determinantes. Notaremos cambios desde el viernes con nubosidad en aumento por el oeste. La jornada clave llegará el día domingo a territorio español.

Antes de las lluvias llega otro fenómeno bastante molesto

Sin embargo, antes de la llegada del frente, el sábado ascenderá masa de aire norteafricana con vientos del sur en altura. Haciendo que las máximas suban con claridad en el interior y el sur peninsular. El cielo presentará calima en el sureste y en Baleares.

Se esperan 36-38 °C en la depresión del Guadalquivir y en la hoya de Granada. En Badajoz y Toledo se superarán los 25 °C con ambiente cálido. En las sierras del sudeste podrán surgir chubascos débiles.

Lluvias repartidas en siete comunidades

Serán siete las comunidades autónomas que se verán afectadas por este fenómeno. El frente alcanzará primero a Galicia con lluvias y algunas tormentas a últimas horas del sábado. El domingo, un río atmosférico de origen caribeño reforzará la precipitación, dejando a Galicia con registros persistentes e intensos.

Las precipitaciones se extenderán a Castilla y León y al norte de Extremadura. Alcanzando, también, la Comunidad de Madrid de forma más irregular, sobre todo en la sierra. Las lluvias, también, llegarán a Asturias, Cantabria y al País Vasco.

El domingo, también, el viento arreciará en el tercio norte, con rachas de 80-100 km/h en zonas expuestas. Se activará temporal de mar en el litoral atlántico gallego y en el Cantábrico. Tras el paso del frente, las temperaturas caerán de oeste a este.

En el resto de la península aumentará la nubosidad media y alta sin impactos relevantes. Canarias tendrá alisios, con chubascos en cumbres el domingo. La atmósfera quedará preparada para nuevos frentes durante la semana.