'Ruixats forts amb tempesta': avís urgent de l'AEMET per a aquestes 2 comunitats

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís urgent per fenòmens meteorològics adversos. En particular, les prediccions per al cap de setmana indiquen condicions inestables en diverses zones de la península. En aquest sentit, s'esperen ruixats forts acompanyats de tempestes en diversos punts del país.
Ahir dijous, les temperatures al nord de la península es van mantenir per sota del que és habitual. Tanmateix, s'espera que a partir d'avui, divendres, les temperatures en aquesta zona pugin de manera notable, cosa que contribuirà a una sensació tèrmica més càlida. Al llarg de la setmana, es preveuen canvis notables en les condicions meteorològiques que afectaran algunes comunitats.
Les comunitats més afectades pels ruixats
Segons la previsió de l'AEMET, avui es registraran "ruixats forts amb tempesta" al nord-est de la península. L'AEMET informa que les pluges i tempestes afectaran les zones costaneres de Tarragona i Castelló, amb un increment de la intensitat. La probabilitat de tempestes serà elevada, per la qual cosa es recomana precaució en aquestes àrees.
Dissabte, els ruixats es mouran cap a l'interior de la península, afectant principalment les zones de l'est. Tot i que la intensitat de les pluges disminuirà, se seguiran registrant episodis de ruixats ocasionals. A més, s'espera que les temperatures es mantinguin altes, pròpies d'un clima d'estiu.
Per diumenge, el clima canviarà de manera considerable, ja que es preveu una baixada notable de les temperatures a l'oest de la península. Aquesta baixada serà més marcada a les zones d'interior, on les temperatures d'estiu donaran pas a un descens més significatiu. D'altra banda, les pluges continuaran afectant la meitat occidental del país.
L'AEMET recomana estar atents als avisos
Les autoritats meteorològiques han alertat sobre l'arribada de pluges fortes i tempestes en diverses zones del nord-est i est de la península. Es recomana estar atents als avisos de l'AEMET, sobretot a les àrees costaneres de Tarragona i Castelló. Tot i que el cap de setmana començarà amb temperatures altes, s'espera un descens gradual cap a diumenge.
La combinació de temperatures elevades i la presència de tempestes suggereix que serà una setmana de contrastos climàtics. Per això, és important mantenir-se informat sobre l'evolució dels fenòmens meteorològics. A més, no es descarten canvis sobtats en la situació atmosfèrica, cosa que pot generar condicions d'inestabilitat en moltes regions.