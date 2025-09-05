Logo xcatalunya.cat
'Ruixats forts amb tempesta': avís urgent de l'AEMET per a aquestes 2 comunitats

Es preveuen xàfecs intensos i tempestes en diverses zones al llarg de les pròximes hores, avisen els meteoròlegs

Angélica Oyarzún

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís urgent per fenòmens meteorològics adversos. En particular, les prediccions per al cap de setmana indiquen condicions inestables en diverses zones de la península. En aquest sentit, s'esperen ruixats forts acompanyats de tempestes en diversos punts del país.

Ahir dijous, les temperatures al nord de la península es van mantenir per sota del que és habitual. Tanmateix, s'espera que a partir d'avui, divendres, les temperatures en aquesta zona pugin de manera notable, cosa que contribuirà a una sensació tèrmica més càlida. Al llarg de la setmana, es preveuen canvis notables en les condicions meteorològiques que afectaran algunes comunitats.

Persona caminant vora el mar amb onades grans i un símbol d’advertència acompanyat d’un mapa meteorològic a la cantonada superior dreta
L'estabilitat es farà notar en les properes hores a Espanya | Europa Press, AEMET, xcatalunya.cat, vectorfair G1

Les comunitats més afectades pels ruixats

Segons la previsió de l'AEMET, avui es registraran "ruixats forts amb tempesta" al nord-est de la península. L'AEMET informa que les pluges i tempestes afectaran les zones costaneres de Tarragona i Castelló, amb un increment de la intensitat. La probabilitat de tempestes serà elevada, per la qual cosa es recomana precaució en aquestes àrees.

Dissabte, els ruixats es mouran cap a l'interior de la península, afectant principalment les zones de l'est. Tot i que la intensitat de les pluges disminuirà, se seguiran registrant episodis de ruixats ocasionals. A més, s'espera que les temperatures es mantinguin altes, pròpies d'un clima d'estiu.

Per diumenge, el clima canviarà de manera considerable, ja que es preveu una baixada notable de les temperatures a l'oest de la península. Aquesta baixada serà més marcada a les zones d'interior, on les temperatures d'estiu donaran pas a un descens més significatiu. D'altra banda, les pluges continuaran afectant la meitat occidental del país.

Muntatge amb uns núvols de tempesta, raigs i emojis de pluja
Tarragona i Castelló podrien rebre molta aigua aquest divendres | Photo Images, Getty Images Signature

L'AEMET recomana estar atents als avisos

Les autoritats meteorològiques han alertat sobre l'arribada de pluges fortes i tempestes en diverses zones del nord-est i est de la península. Es recomana estar atents als avisos de l'AEMET, sobretot a les àrees costaneres de Tarragona i Castelló. Tot i que el cap de setmana començarà amb temperatures altes, s'espera un descens gradual cap a diumenge.

La combinació de temperatures elevades i la presència de tempestes suggereix que serà una setmana de contrastos climàtics. Per això, és important mantenir-se informat sobre l'evolució dels fenòmens meteorològics. A més, no es descarten canvis sobtats en la situació atmosfèrica, cosa que pot generar condicions d'inestabilitat en moltes regions.

