'Chubascos acompañados de tormenta': la AEMET manda un aviso a estas 2 regiones

El tiempo en España experimentará un cambio drástico en las próximas horas. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso debido a la inestabilidad atmosférica. Se prevé que, durante la tarde de hoy y las primeras horas de mañana sábado, se presenten condiciones climáticas complicadas que afecten a distintas áreas de la península.

El fenómeno incluye chubascos intensos que podrían ir acompañados de tormentas eléctricas. Aunque la probabilidad de estos eventos no es extremadamente alta, el impacto de las lluvias podría ser considerable en las zonas más afectadas. Lo que generaría complicaciones tanto para los desplazamientos como para las actividades al aire libre.

| PixaBay, esp.xcatalunya.cat

Las áreas que están en alerta

La AEMET ha emitido un aviso para el extremo este peninsular y las Islas Baleares. En el extremo este peninsular, las zonas afectadas incluyen el litoral de Barcelona y el litoral norte de Tarragona.

Aquí, se espera que las lluvias acumulen hasta 30 mm en una hora, con una probabilidad de tormentas del 10% al 40%. Este aviso estará activo hasta las 11:59 de hoy, aunque se debe estar atento a las actualizaciones. Además, las Islas Baleares también se verán afectadas.

En Mallorca, se esperan lluvias intensas en el norte y nordeste, el interior y el Levante mallorquín, así como en Menorca. Las lluvias en estas zonas podrían acumular hasta 30 mm en una hora y la probabilidad de tormentas es moderada. Este fenómeno se prevé entre las 12:00 y las 19:59 de hoy.

| AEMET, Montaje propio

Tormentas y riesgos localizados

Las tormentas que acompañarán las lluvias podrían traer consigo vientos fuertes y granizo en algunas zonas. Aunque el impacto no se espera a nivel general, las precipitaciones intensas pueden generar riesgos en ciertas áreas. Lo que aumentaría la peligrosidad del fenómeno, especialmente en las horas más críticas.

La acumulación de lluvia en tan poco tiempo podría causar problemas en las carreteras y afectar la seguridad de los desplazamientos. A pesar de que el nivel de riesgo no es alto, la AEMET entrega recomendaciones. Los residentes de las zonas afectadas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, porque las tormentas pueden ser localizadas y generar situaciones imprevistas.

| Europa Press

Medidas de precaución

Es fundamental tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados con las lluvias intensas y las tormentas. Se recomienda a los conductores extremar la precaución en las carreteras. Las precipitaciones podrían hacer que algunas zonas se inunden o se presenten charcos peligrosos.

Además, es recomendable suspender las actividades al aire libre si se espera tormenta, debido al riesgo de rayos y vientos fuertes. Es fundamental mantenerse informado y seguir las actualizaciones de la AEMET para garantizar la seguridad. Las autoridades seguirán monitoreando la situación y emitirán nuevas alertas si es necesario.