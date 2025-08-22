'Xàfecs acompanyats de tempesta': l'AEMET envia un avís a aquestes 2 regions

El temps a Espanya experimentarà un canvi dràstic en les pròximes hores. I l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís a causa de la inestabilitat atmosfèrica. Es preveu que, a la tarda i demà dissabte, es presentin condicions climàtiques complicades que afectin diferents àrees de la península.
El fenomen inclou xàfecs intensos que podrien anar acompanyats de tempestes elèctriques. Encara que la probabilitat d'aquests esdeveniments no és extremadament alta, l'impacte de les pluges podria ser considerable a les zones afectades. De fet, no es descarten complicacions tant per als desplaçaments com per a les activitats a l'aire lliure.
Les àrees que estan en alerta
L'AEMET ha emès un avís per a l'extrem est peninsular i les Illes Balears. A l'extrem est peninsular, les zones afectades inclouen el litoral de Barcelona i el litoral nord de Tarragona.
Aquí, s'espera que les pluges acumulin fins a 30 mm en una hora, amb una probabilitat de tempestes del 10% al 40%. Aquest avís estarà actiu fins a les 11:59 d'avui, encara que cal estar atent a les actualitzacions. A més, les Illes Balears també es veuran afectades.
A Mallorca, s'esperen pluges intenses al nord i nord-est, l'interior i el Llevant mallorquí, així com a Menorca. Les pluges en aquestes zones podrien acumular fins a 30 mm en una hora i la probabilitat de tempestes és moderada. Aquest fenomen es preveu entre les 12:00 i les 19:59 d'avui.
Tempestes i riscos localitzats
Les tempestes que acompanyaran les pluges podrien portar vents forts i calamarsa en algunes zones. Encara que l'impacte no s'espera a nivell general, les precipitacions intenses poden generar riscos en certes àrees, cosa que augmentaria la perillositat del fenomen, especialment en les hores més crítiques.
L'acumulació de pluja en tan poc temps podria causar problemes a les carreteres i afectar la seguretat dels desplaçaments. Tot i que el nivell de risc no és alt, l'AEMET fa recomanacions. Els residents de les zones afectades han d'estar atents a les actualitzacions meteorològiques, perquè les tempestes poden ser localitzades i generar situacions imprevistes.
Mesures de precaució
És fonamental prendre mesures preventives per minimitzar els riscos associats amb les pluges intenses i les tempestes. Es recomana als conductors extremar la precaució a les carreteres. Les precipitacions podrien fer que algunes zones s'inundin o es presentin bassals perillosos.
A més, és recomanable suspendre les activitats a l'aire lliure si s'espera tempesta, a causa del risc de llamps i vents forts. És fonamental mantenir-se informat i seguir les actualitzacions de l'AEMET per garantir la seguretat. Les autoritats continuaran monitorant la situació i emetran noves alertes si és necessari.