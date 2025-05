Bruno Pérez Juncà suelta el bombazo sobre el apagón: 'No descarto...'

El apagón eléctrico sigue generando incertidumbre. Lo que comenzó como una simple caída de suministro se ha convertido en un fenómeno complejo que ha puesto en alerta a ciudadanos, empresas y expertos en seguridad. Algunas voces autorizadas empiezan a plantear escenarios que van más allá de un simple fallo técnico.

Un escenario que Europa ya había previsto

El analista y experto en seguridad Bruno Pérez Juncà recordó que en junio de 2024, la Agencia de Ciberseguridad Europea (ENISA) ya había llevado a cabo un simulacro sobre un posible ciberataque contra infraestructuras eléctricas. Participaron 30 países y el ejercicio arrojó conclusiones preocupantes.

"El 50% de esos países no tenían infraestructura preparada para resistir un ataque. No controlaban el sistema desde un solo punto y su capacidad de reacción era limitada", explicó Pérez Juncà.

| Canva

El simulacro europeo dejó clara una realidad: un ciberataque que comprometa el suministro eléctrico no solo apagaría la luz. También dejaría fuera de servicio comunicaciones, transporte, agua y otros servicios esenciales. "La caída de la corriente puede colapsar toda la sociedad. Es un escenario que puede generar caos y pánico", advirtió el experto.

¿Fue el apagón un ataque informático?

Bruno Pérez Juncà fue claro. Aunque no se puede afirmar con certeza que el apagón fuese causado por un ciberataque, tampoco se puede descartar. "Por internet han circulado rumores sobre un grupo prorruso que supuestamente reivindicó el ataque. No está verificado al 100 %, pero no se puede ignorar", señaló.

Además, recordó que el propio diseño de los sistemas eléctricos modernos incluye un "plan B": si se detecta una amenaza o una anomalía grave, el sistema se apaga automáticamente para proteger la infraestructura. "El sistema detectó una posible amenaza y se desconectó para evitar daños mayores.", apuntó.

| TV3

Precedentes inquietantes en otros países

No sería la primera vez que un ciberataque afecta a infraestructuras críticas. En 2015, Ucrania sufrió un ataque que dejó sin electricidad a cientos de miles de personas. Más recientemente, en Chile, se registró un incidente similar. "Desde 2023, las infraestructuras energéticas han sufrido más de 200 intentos de ciberataques. La seguridad absoluta no existe.

El experto subrayó otro factor de riesgo: la complejidad de la tecnología actual. Muchas partes de los sistemas —chips, redes, software— son desarrolladas por terceros. Esto crea múltiples puntos de entrada para posibles atacantes. "Nadie controla todos los componentes de la cadena. Esa es la principal vulnerabilidad.

La advertencia final de Bruno Pérez Juncà

Después de analizar todos los factores y los datos disponibles hasta ahora, Bruno Pérez Juncà lanzó una conclusión que ha captado la atención de expertos y ciudadanos: "Yo no descarto que haya sido un ciberataque. Es un escenario que ya estaba previsto y que puede repetirse. Lo importante no es solo evitar caer, sino aprender a levantarnos."

La investigación continúa, pero la posibilidad de un ciberataque como origen del apagón ya no es una mera especulación. Es una amenaza real que Europa y España deben enfrentar con urgencia.