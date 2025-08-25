Confirmado: alertan de lluvias intensas y tormentas con granizo en estas 3 comunidades

El tiempo vuelve a cobrar protagonismo en España con una nueva alerta por fenómenos adversos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por la previsión de intensas lluvias y tormentas en varias comunidades. Estas condiciones afectarán directamente a la jornada hoy.

La situación meteorológica estará marcada por la inestabilidad y la alta probabilidad de precipitaciones en zonas concretas. Aunque los avisos son de nivel amarillo, se recomienda máxima precaución por acumulaciones de agua y riesgo de granizo. El fenómeno se concentrará en franjas horarias específicas, concretamente a partir del mediodía.

| Europa Press

AEMET: lluvias intensas en el nordeste peninsular

Las previsiones apuntan a acumulaciones de hasta 20 mm en una hora en áreas del Pirineo de Girona y en el interior norte de Castellón. En Gúdar y Maestrazgo (Teruel), así como en el Bajo Aragón, se esperan acumulaciones de hasta 15 mm. Lo mismo ocurrirá en el Pirineo de Lleida, donde la lluvia también se dejará notar con fuerza.

La probabilidad de estas precipitaciones oscila entre el 40% y el 70%, según los modelos actuales. Todos estos fenómenos están previstos para hoy, lunes, entre las 14:00 y las 21:59 horas. Las lluvias podrían producir encharcamientos puntuales en zonas urbanas, además de dificultar la circulación en áreas montañosas y de interior.

| AEMET, Montaje propio

Tormentas y posible granizo tres comunidades, según lo ha anunciado la AEMET

A estas lluvias se suma la previsión de tormentas localmente fuertes, especialmente en las zonas anteriormente mencionadas. La probabilidad de tormentas con granizo es significativa en Gúdar y Maestrazgo, el Bajo Aragón y Castellón, donde se pide especial atención a los cambios súbitos del cielo.

El aviso meteorológico afecta a Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, según la distribución zonal de la AEMET. Todas las áreas afectadas comparten el mismo nivel de riesgo amarillo, aunque con diferente intensidad de fenómenos según su ubicación. El riesgo por tormentas será especialmente relevante durante la segunda mitad del día.

| Europa Press

La jornada estará marcada por un episodio de inestabilidad, continuando el episodio de ayer en algunas zonas, con lluvias intensas y tormentas localizadas. Las regiones del noreste peninsular serán las más afectadas, con cambios bruscos en poco tiempo y acumulaciones, incluso, con posibilidad de granizo. Se recomienda estar pendiente de la evolución del tiempo para adaptar planes o actividades en las zonas señaladas.