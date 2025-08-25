Logo xcatalunya.cat
Diverses persones caminen amb el paraigua obert, sobre uns logos de pluja, i al cercle, un cotxe sobre una carretera mullada
Les pluges i les tempestes tornaran a protagonitzar la jornada en alguns punts | Europa Press, Bebee
Confirmat: alerten de pluges intenses i tempestes amb pedra en aquestes 3 comunitats

En les pròximes setmanes es repetiran alguns fenòmens adversos en diversos punts del país, adverteix l'AEMET

El temps torna a prendre protagonisme a Espanya amb una nova alerta per fenòmens adversos. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat avisos per la previsió de pluges intenses i tempestes en diverses comunitats. Aquestes condicions afectaran directament la jornada d'avui.

La situació meteorològica estarà marcada per la inestabilitat i l'alta probabilitat de precipitacions en zones concretes. Tot i que els avisos són de nivell groc, es recomana màxima precaució per acumulacions d'aigua i risc de calamarsa. El fenomen se centrarà en franges horàries específiques, concretament a partir del migdia.

Diverses persones creuant un carrer amb paraigües en un dia de pluja a Santander
En algunes regions podrien caure fins a 20 mm de pluja | Europa Press

AEMET: pluges intenses al nord-est peninsular

Les previsions apunten a acumulacions de fins a 20 mm en una hora en àrees del Pirineu de Girona i a l'interior nord de Castelló. A Gúdar i Maestrat (Terol), així com al Baix Aragó, s'esperen acumulacions de fins a 15 mm. El mateix passarà al Pirineu de Lleida, on la pluja també es deixarà notar amb força.

La probabilitat d'aquestes precipitacions oscil·la entre el 40% i el 70%, segons els models actuals. Tots aquests fenòmens estan previstos per avui, dilluns, entre les 14:00 i les 21:59 hores. Les pluges podrien produir embassaments puntuals en zones urbanes, a més de dificultar la circulació en àrees muntanyoses i d'interior.

Mapa d’Espanya amb algunes províncies del nord-est i de l’est ressaltades en groc indicant una alerta meteorològica
L'AEMET ha emès un avís groc per a diverses zones del país per a avui | AEMET, Montaje propio

Tempestes i possible calamarsa a tres comunitats, segons ho ha anunciat l'AEMET

A aquestes pluges s'hi suma la previsió de tempestes localment fortes, especialment a les zones anteriorment esmentades. La probabilitat de tempestes amb calamarsa és significativa a Gúdar i Maestrat, el Baix Aragó i Castelló. És per això que es demana especial atenció als canvis sobtats del cel.

L'avís meteorològic afecta Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana, segons la distribució zonal de l'AEMET. Totes les àrees afectades comparteixen el mateix nivell de risc groc, tot i que amb diferent intensitat de fenòmens segons la seva ubicació. El risc per tempestes serà especialment rellevant durant la segona meitat del dia.

Persones es protegeixen de la pluja amb paraigües
Diverses regions figuren en el darrer avís i hauran d'estar pendents | Europa Press

La jornada estarà marcada per un episodi d'inestabilitat, continuant l'episodi d'ahir en algunes zones, amb pluges intenses i tempestes localitzades. Les regions del nord-est peninsular seran les més afectades, amb canvis bruscos en poc temps i acumulacions, fins i tot, amb possibilitat de calamarsa. Es recomana estar pendent de l'evolució del temps per adaptar plans o activitats a les zones assenyalades.

