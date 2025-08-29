La AEMET frena en seco la alegría de muchos y desvela qué pasará este fin de semana

Los planes de ocio suelen depender de un factor que escapa a nuestro control, pero que nos mantiene constantemente atentos a él: el tiempo. Las excursiones, reuniones al aire libre y celebraciones pueden verse alteradas por un giro inesperado en la meteorología. Con la llegada del fin de semana, millones de españoles miran al cielo en busca de señales para programar las actividades.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se ha convertido en la fuente más consultada para prever lo que ocurrirá. Sus informes son decisivos para quienes organizan actividades, pero también para sectores como la agricultura, el transporte o el turismo. Y en esta ocasión, el mensaje no deja lugar a dudas y termina abruptamente con la alegría de los que ya celebraban.

| Europa Press, InstaStudio, Aleksandra Chubar, Muhammad Atif

Tormentas intensas y fenómenos adversos cada vez más restringidos

La AEMET ha alertado de que la jornada de hoy comenzará la tranquilidad del fin de semana en amplias zonas del país. El jueves estuvo marcado por chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en el noreste peninsular, Levante y Baleares. Estos episodios vinieron acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas, afectando a varias provincias.

El fenómeno obligó a extremar precauciones y la combinación de lluvia, granizo y viento dejó imágenes de gran impacto en diferentes regiones. Sin embargo, el organismo meteorológico ya había advertido de la posibilidad de episodios intensos. El contraste de temperaturas y la humedad del Mediterráneo crearon las condiciones perfectas para la formación de tormentas.

| Europa Press

Una clara mejoría a partir de este mismo viernes

Las previsiones mejoran para quienes esperan un fin de semana de calma. Según la AEMET, entre hoy y el domingo no habrá lluvias significativas en la mayor parte de España. El ambiente será más estable y permitirá recuperar los planes al aire libre en gran parte del territorio.

La única excepción llegará el domingo, cuando se esperan precipitaciones en el extremo norte peninsular. Comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco registrarán lluvias, aunque de carácter moderado. En el resto del país, el tiempo se mantendrá seco y con temperaturas agradables.

Los valores térmicos se mantendrán estables, sin grandes sobresaltos. De este modo, tras un arranque de semana con tormentas intensas en varias zonas, el panorama mejora para quienes buscan calma. La previsión de la AEMET confirma que hoy será una jornada tranquila, al igual que el sábado y solo el norte verá lluvias el domingo.

La AEMET ha señalado que estas variaciones se enmarcan en un patrón habitual de septiembre, con tormentas intensas que contrastan con días de calma. Los expertos destacan que esta alternancia es propia de la transición entre el verano y el otoño. El organismo mantendrá actualizados sus avisos para quienes necesiten planificar desplazamientos o actividades al aire libre.