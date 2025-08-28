Logo es.xcatalunya.cat
Un ave posada en un poste con un cielo nublado de fondo y emojis de clima y signos de interrogación.
El tiempo cambiará radicalmente en las próximas horas | Europa Press, esp.xcatalunya.cat
Alegría en media España: en estas 15 regiones va a refrescar de lo lindo este jueves

Una masa de aire fresco se instalará a lo largo de este jueves en buena parte de la península, refrescando el ambiente

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

En días de calor persistente, cualquier brisa o sombra parece un regalo. Basta que el ambiente se vuelva un poco más amable para que el ánimo general también se eleve. No se trata solo de grados en un termómetro, sino de cómo nos afectan en la vida diaria.

Salir a la calle sin esa sensación de agobio, dormir sin necesidad de ventilador o incluso cocinar sin sudar, ya es una mejora notable. Por eso, hay regiones de España que recibirán con los brazos abiertos el cambio que se avecina. El alivio térmico está a la vuelta de la esquina y llega para quedarse, al menos, por unos días.

Mapa de la península ibérica con diferentes colores que representan niveles de precipitaciones o temperaturas, destacando zonas en azul, morado, amarillo y rojo
Imagen de la bajaa térmica que se espera para este jueves en España | AEMET

Bajón térmico en provincias clave del interior y norte

"El paso de una vaguada con aire polar provocará un desplome casi general de las temperaturas en la España peninsular", confirmaron desde los servicios meteorológicos. Esta entrada de aire frío del norte traerá una bajada notable de entre 6 y 8 grados en 15 provincias concretas. El contraste con los más de 38 °C registrados recientemente en Granada o Montoro será más que evidente.

Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra, La Rioja, Soria y Burgos serán algunas de las más afectadas en el noreste y norte. En el centro peninsular, también se suman Segovia, Ávila, Madrid, Guadalajara y Toledo. Y en el sur y sureste, el descenso llegará a Albacete, Ciudad Real y Córdoba, donde las máximas también se suavizarán de forma destacada.

En todas estas provincias, el ambiente será mucho más llevadero. En algunos casos, como Zaragoza o Madrid, se pasará de 37 °C a 27 °C en apenas 24 horas. Esa diferencia se notará desde primera hora del día y será bienvenida por todos quienes pedían por una tregua desde hace tiempo.

Dos mujeres caminan bajo el sol intenso mientras una de ellas se cubre el rostro con un abanico y la otra con la mano, junto a un gráfico de sol y termómetro que indica altas temperaturas.
El jueves quedarán atrás las temperaturas sofocantes de los últimos días | Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Un alivio que se reparte de norte a sur

El descenso térmico será más notable en el tercio norte, pero no se quedará allí. Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Extremadura y el interior andaluz también recibirán este aire más templado. "Hasta 8 ºC menos en estas 15 provincias", apuntan desde los servicios especializados.

Solo el sureste peninsular mantendrá el calor debido al viento de poniente, especialmente en Murcia y el sur de Alicante. Allí, se esperan valores que podrían superar los 36 °C. Aun así, el panorama general será de alivio y cielos más limpios.

Este refresco, aunque pasajero, devuelve el confort a millones de personas. Una pausa que se agradece y que recuerda que, poco a poco, el verano empieza a dar paso al otoño.

