L'AEMET frena en sec l'alegria de molts i revela què passarà aquest cap de setmana

Els plans d'oci solen dependre d'un factor que escapa al nostre control, però que ens manté constantment atents a ell: el temps. Les excursions, reunions a l'aire lliure i celebracions poden veure's alterades per un gir inesperat en la meteorologia. Amb l'arribada del cap de setmana, milions d'espanyols miren al cel a la recerca de senyals per programar les activitats.
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) s'ha convertit en la font més consultada per preveure el que passarà. Els seus informes són decisius per a qui organitza activitats, però també per a sectors com l'agricultura, el transport o el turisme. I en aquesta ocasió, el missatge no deixa lloc a dubtes i acaba bruscament amb l'alegria dels qui ja celebraven.
Tempestes intenses i fenòmens adversos cada cop més restringits
L'AEMET ha alertat que la jornada d'avui començarà amb la tranquil·litat del cap de setmana en àmplies zones del país. El dijous va estar marcat per ruixats tempestuosos forts o molt forts al nord-est peninsular, Llevant i Balears. Aquests episodis van anar acompanyats de calamarsa i ratxes de vent molt intenses, afectant diverses províncies.
El fenomen va obligar a extremar precaucions i la combinació de pluja, calamarsa i vent va deixar imatges de gran impacte en diferents regions. Tanmateix, l'organisme meteorològic ja havia advertit de la possibilitat d'episodis intensos. El contrast de temperatures i la humitat de la Mediterrània van crear les condicions perfectes per a la formació de tempestes.
Una clara millora a partir d'aquest mateix divendres
Les previsions milloren per a qui espera un cap de setmana de calma. Segons l'AEMET, entre avui i diumenge no hi haurà pluges significatives a la major part d'Espanya. L'ambient serà més estable i permetrà recuperar els plans a l'aire lliure a gran part del territori.
L'única excepció arribarà diumenge, quan s'esperen precipitacions a l'extrem nord peninsular. Comunitats com Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc registraran pluges, tot i que de caràcter moderat. A la resta del país, el temps es mantindrà sec i amb temperatures agradables.
Els valors tèrmics es mantindran estables, sense grans ensurts. D'aquesta manera, després d'un inici de setmana amb tempestes intenses en diverses zones, el panorama millora per a qui busca calma. La previsió de l'AEMET confirma que avui serà una jornada tranquil·la, igual que dissabte i només el nord veurà pluges diumenge.
L'AEMET ha assenyalat que aquestes variacions s'emmarquen en un patró habitual de setembre, amb tempestes intenses que contrasten amb dies de calma. Els experts destaquen que aquesta alternança és pròpia de la transició entre l'estiu i la tardor. L'organisme mantindrà actualitzats els seus avisos per a qui necessiti planificar desplaçaments o activitats a l'aire lliure.