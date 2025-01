Només 1 dels 8 primers nadons nascuts el 2025 a Catalunya té nom català

El primer bebè de l'any a Catalunya, Nayeli, va néixer just a mitjanit a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, a la regió sanitària Barcelona Metropolitana Nord. Pesa 2,190 kg i la seva mare, Juana, resideix a la mateixa ciutat. Aquest fet sol generar controvèrsia a les xarxes, sobretot quan els nadons no porten noms propis del país.

Independentment de l'origen que es tingui, és molt comú a tots els països del món que les persones que han arribat d'altres llocs i tenen fills al país d'acollida, posin als seus fills noms del país per facilitar la seva integració. Una cosa que no passa a Catalunya on molta gent no té interès que aquesta integració es produeixi. Ja ho diuen Aragonès i Illa: "No cal que us integreu, sou Catalunya".

Segons la informació facilitada pel Departament de Salut, hi ha un total de vuit nadons que han protagonitzat els primers naixements del nou any a vuit de les deu regions sanitàries de Catalunya. Al moment de la redacció d'aquesta notícia, no es tenien dades de les Terres de l'Ebre ni de l'Aran-Pirineu.

| Lemniscate L de Pexels

D'entre tots ells, només un llueix un nom clarament català: Erola, la bebè que ha nascut a la regió sanitària Catalunya Central. La resta dels noms –Nayeli, Hugo, Derek, Saúl, Siena, Samuel i una nena de la qual no s'han facilitat dades– mostren procedències diverses. Encara que el pare del Saúl és català i es diu Carles, el nom del bebè està escrit en castellà.

Noms variats

El segon naixement destacat ha tingut lloc a la regió sanitària del Camp de Tarragona. Allà, Hugo va arribar al món a les 2:21 de la matinada a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, amb un pes de 2,62 kg. La seva mare, Cristina, és de Mont-roig del Camp.

Per la seva banda, a la demarcació de Lleida, el primer bebè de 2025 és Derek Guerra Mendoza, que va pesar 3,280 kg i va néixer a la 1:37 a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els seus pares, Stephany Aylen i Luis Alberto, resideixen a la capital del Segrià. Aquest nom, cada cop més popular en països de parla hispana, no és d'origen català però sí molt utilitzat a nivell global.

A l'Hospital de Palamós (Baix Empordà), Saül va arribar a les 2:16 i va pesar 2,85 kg. Els seus pares, Yasmina i Carles, viuen a Palafrugell.

Erola, l'excepció catalana

L'únic nom d'arrel clarament catalana correspon a la regió sanitària Catalunya Central. Allà, a l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, va néixer Erola Serra Sadurní a les 7:32 hores. Berta i Raül, els seus pares, són de Torelló. La forma "Erola" manté una llarga tradició en l'onomàstica catalana, encara que no sigui dels noms més comuns.

Els primers de Barcelona i la seva àrea metropolitana

La regió sanitària Barcelona Metropolitana Sud va celebrar el naixement de Siena, a les 0:45 hores a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb un pes de 3,070 kg, la petita és filla de Sonimer i Óscar, veïns de Cornellà de Llobregat. Després, a l'Hospital del Mar de Barcelona, a les 1:08 hores, es va produir el naixement de Samuel, de 4,335 kg, els pares del qual, Luisa i Gonzalo, viuen a la capital catalana.

Només Erola queda com a representant del llegat onomàstic català entre els vuit primers bebès de l'any. Una dada cridanera que posa de manifest que, a diferència del que passava fa anys amb altres onades migratòries, molts pares no tenen gaire interès que els seus fills quedin integrats en la cultura catalana.