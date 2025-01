El Meteocat confirma el canvi de temps que arriba la vigília del Dia de Reis

per Mireia Puig

L'atmosfera hivernal d'aquests primers dies de l'any ha portat un ambient fred i boires denses en àmplies zones de la Catalunya interior. Tanmateix, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia advertit de la possibilitat d'un canvi proper, i els seus últims mapes confirmen que la transició arribarà just quan s'aproxima una de les celebracions més esperades: la vigília i el Dia de Reis. A continuació, desglossem com evolucionarà la situació meteorològica i què es pot esperar a les principals comarques, tant en litoral com en zones de Ponent.

Augment de nuvolositat i lleuger ascens de temperatures

El Meteocat indica que a partir de divendres hi haurà un increment de la nuvolositat en bona part de Catalunya, efecte que serà més visible com més a prop ens trobem del Pirineu occidental. No es preveuen precipitacions importants, encara que en alguns punts de la cara nord pirinenca podrien donar-se ruixats aïllats o fins i tot neu en cotes una mica més altes.

D'altra banda, la temperatura tendirà a un lleuger ascens, notant-se sobretot en les mínimes. Això vindrà motivat per la retirada progressiva de les boires espesses a les comarques de Ponent, on les inversions tèrmiques han mantingut els termòmetres molt baixos durant bona part de la setmana. En el moment en què la boira es dissipi, és probable que les màximes pugin més del que és habitual per a aquesta època, oferint un ambient menys cru durant el dia.

Desaparició de la boira en zones interiors

La desaparició de la boira ha estat un dels anuncis més destacats pels serveis meteorològics. Municipis del Pla de Lleida i altres àrees de l'interior han viscut jornades marcades per la boira persistent, cosa que ha dificultat la visibilitat i ha obligat a extremar les precaucions en carreteres secundàries i autopistes.

Amb l'entrada de vents més temperats i lleugers canvis de pressió, és d'esperar que la boira es retiri gradualment, donant pas a cels una mica més nuvolosos però que permetran una millor visibilitat general. En conseqüència, l'amplitud tèrmica diürna es notarà, amb matins menys freds i migdies més suaus.

Un cap de setmana de Reis amb temps variable

De cara a la vigília de Reis, el diumenge, el Meteocat preveu un escenari relativament tranquil.

A la costa i prelitoral, cels amb intervals de núvols i ambient més temperat que dies enrere. Al Pirineu i el Prepirineu hi haurà risc d'alguna precipitació lleu en zones altes, amb cota de neu variable segons la temperatura puntual.

A les comarques interiors, la sortida de la boira facilitarà un lleuger increment de les temperatures diürnes, però les nits podrien seguir fredes en algunes zones.