Confirmat: arriba una borrasca massiva a Espanya i deixarà pluges a 7 comunitats

Setembre avança amb un gir clar en la circulació atlàntica. L'atmosfera entra en fase de transició després de diversos dies d'estabilitat. Segons el que plantegen els meteoròlegs, els models apunten a més humitat i a més vent.
El jet polar s'intensifica i genera sistemes més profunds en latituds altes, tal com havia estat informat anteriorment pels experts. Aquesta configuració obrirà la porta a fronts actius, donant com a resultat més moviment a tot Espanya.
Una borrasca que ve de lluny impactarà la península
La borrasca, que estaria a punt d'arribar, es va gestar al costat de Florida el 31 d'agost i creua l'Atlàntic. Es profunditza en interactuar amb el jet polar i accelera el seu avanç. El centre d'aquesta borrasca impactarà Irlanda entre diumenge i dilluns.
A la península Ibèrica no entrarà de ple, però els seus fronts seran determinants. Notarem canvis des de divendres amb nuvolositat en augment per l'oest. La jornada clau arribarà el dia diumenge a territori espanyol.
Abans de les pluges arriba un altre fenomen força molest
Tanmateix, abans de l'arribada del front, dissabte pujarà una massa d'aire nord-africana amb vents del sud en alçada, fent que les màximes pugin amb claredat a l'interior i al sud peninsular. El cel presentarà calitja al sud-est i a les Balears.
S'esperen 36-38 °C a la depressió del Guadalquivir i a la conca de Granada. A Badajoz i Toledo se superaran els 25 °C amb ambient càlid. A les serres del sud-est podran sorgir ruixats febles.
Pluges repartides en set comunitats
Seran set les comunitats autònomes que es veuran afectades per aquest fenomen. El front arribarà primer a Galícia amb pluges i algunes tempestes a últimes hores de dissabte. Diumenge, un riu atmosfèric d'origen caribeny reforçarà la precipitació, deixant Galícia amb registres persistents i intensos.
Les precipitacions s'estendran a Castella i Lleó i a Extremadura, arribant també a la Comunitat de Madrid de manera més irregular, sobretot a la serra. Les pluges també arribaran a Astúries, Cantàbria i al País Basc.
Diumenge també el vent bufarà fort al terç nord, amb ratxes de 80-100 km/h en zones exposades. S'activarà temporal de mar al litoral atlàntic gallec i al Cantàbric. Després del pas del front, les temperatures cauran d'oest a est.
A la resta de la península augmentarà la nuvolositat mitjana i alta sense impactes rellevants. Canàries tindrà alisis, amb ruixats als cims diumenge. L'atmosfera quedarà preparada per a nous fronts durant la setmana.