Preocupació de les autoritats per les pluges: Perillen els embassaments catalans

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha intensificat avui la vigilància davant la previsió de pluges intenses a Tarragona. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMet) ha activat avisos grocs i taronges per tempestes intenses que podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només una hora. El risc immediat és als barrancs i lleres menors, on podrien produir-se crescudes sobtades de caràcter local durant la tarda i la nit.
Des de la CHE es recorda a la població la importància de seguir l’evolució de les dades meteorològiques i hidrològiques. Es recomana consultar la web d’AEMet, el sistema SAIH Ebre i la mateixa pàgina de la CHE, així com atendre les indicacions de Protecció Civil. En cas de precipitacions intenses, s’insisteix a evitar zones inundables i no travessar rius o torrents.
Embassaments de l’Ebre, en xifres altes
L’estat actual dels embassaments de la conca hidrogràfica de l’Ebre a Catalunya és, en general, positiu. Ara com ara, els pantans catalans de l’Ebre presenten una mitjana del 73,18 %, xifres molt superiors a les registrades fa un any, quan amb prou feines arribaven al 52 %.
Dels més destacats, Riba-roja d’Ebre es troba al 95,14 %, consolidant-se com l’embassament més ple de la conca catalana de l’Ebre. També Terradets frega el ple amb un 93,81 %, mentre Cavallers arriba a un notable 92,96 %. Canelles, amb un 72,33 %, i Camarasa, amb un 55,30 %, presenten xifres més ajustades, tot i que molt per sobre dels registres de 2024.
El contrast amb la situació viscuda fa només dotze mesos és evident. El setembre de 2024, els embassaments catalans de l’Ebre estaven en nivells preocupants, amb diversos per sota del 40 %. Avui, gràcies a les pluges de primavera i a una gestió més prudent, les reserves se situen en xifres molt més còmodes. L’augment interanual és de més de 20 punts, cosa que permet mirar amb certa tranquil·litat la tardor.
Risc d’avingudes en zones vulnerables
La preocupació de les autoritats no és tant en la capacitat dels embassaments, sinó en la gestió d’episodis de pluja intensa. La CHE recorda que diversos pantans, com Foix a la conca interna, han hagut de fer buidatges preventius les darreres setmanes. En el cas de l’Ebre, la vigilància se centra ara que les precipitacions no desbordin barrancs i torrents secundaris, capaços de generar avingudes ràpides i molt perilloses.
Protecció Civil ha emès un missatge de prealerta dins el pla INUNCAT, reforçant la necessitat d’extremar precaucions. El litoral sud de Tarragona és la zona més exposada, tot i que no es descarten tempestes en altres comarques de l’interior. La consigna és clara: mantenir-se informat i seguir les recomanacions oficials en tot moment.
Amb els embassaments catalans de l’Ebre en xifres altes, el repte immediat és gestionar de manera segura els episodis de pluja. L’objectiu és doble: garantir que no hi hagi riscos per a la població i també aprofitar les precipitacions per mantenir les reserves en nivells òptims de cara a la tardor.