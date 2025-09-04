Oficial Meteocat: Pluja intensa des d’ara, zones més afectades

La tranquil·litat atmosfèrica que ha dominat gran part de la jornada comença a desvanir-se progressivament. El cel, fins ara serè, comença a dibuixar un escenari molt diferent per a les pròximes hores a Catalunya.
Una creixent sensació d'humitat i l'avanç de masses nuvoloses més compactes anuncien un canvi significatiu. Aquest gir en les condicions meteorològiques convida a preparar-se per a una nit marcada per la inestabilitat i l'aigua.
Una nit de paraigua i precaució
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat el seu avís per situació de perill davant l'arribada de pluges. L'alerta meteorològica entrarà en vigor a les 20:00 h d'aquest mateix dijous, prolongant-se fins a les 08:00 h de divendres. El factor més rellevant d'aquest episodi és la possibilitat de precipitacions d'elevada intensitat.
Concretament, es podrien superar els 20 mm acumulats en només 30 minuts, un llindar considerable. Aquest volum d'aigua en un interval tan breu defineix un xàfec fort, capaç de generar complicacions. El nivell de perill màxim s'ha establert en 3 sobre 6, una xifra que indica un risc moderat que no s'ha de subestimar per la població.
Les comarques en el punt de mira aquesta nit
L'anàlisi detallada dels mapes de predicció revela una distribució geogràfica molt específica del fenomen advers. Durant les últimes hores d'aquest dijous, el focus principal de les tempestes se situarà al nord-est del territori. Algunes comarques com la Selva, el Gironès, l'Alt i Baix Empordà i el nord del Maresme seran les primeres a rebre els ruixats més intensos.
Aquestes àrees es troben sota l'avís de color groc, assenyalant la màxima probabilitat de superar el llindar d'intensitat.
La inestabilitat es desplaça cap al sud de matinada
La previsió mostra una clara evolució del sistema de tempestes a mesura que avanci la nit cap a la matinada. La zona de màxim risc experimentarà un desplaçament geogràfic significatiu en direcció sud, seguint la línia costanera. D'aquesta manera, l'avís taronja apareixerà però es traslladarà al sud del país. Això afectarà diverses comarques de les Terres de l'Ebre.
Impacte i recomanacions davant les pluges intenses
Aquests episodis de pluja intensa poden provocar un impacte notable en les activitats quotidianes i la seguretat. Les precipitacions fortes augmenten el risc d'inundacions locals en zones baixes, soterranis i passos subterranis. La visibilitat a les carreteres es reduirà dràsticament, fent la conducció molt més perillosa de l'habitual.
Per aquest motiu, es recomana encoratjadament moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. És fonamental evitar travessar rieres o torrents, fins i tot si la quantitat d'aigua sembla escassa en un primer moment. S'aconsella a la ciutadania mantenir-se informada a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya per seguir l'evolució de la previsió.