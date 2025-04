Avís urgent i perillós de l'AEMET per al Pont de Maig

El pont de maig es presentava com una de les millors oportunitats de l'any per desconnectar, viatjar o simplement gaudir del bon temps. Amb les temperatures suaus dels últims dies i una estabilitat aparent en l'atmosfera, molts espanyols ja havien fet plans a l'aire lliure sense sospitar el que s'acostava.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès en les últimes hores una previsió poc tranquil·litzadora. El que semblava una finestra ideal per a l'oci podria acabar entelat, literalment, per una sèrie de fenòmens que afectaran de manera desigual bona part del país. I, segons els experts, no estem preparats per al que ve.

Senyes que apunten a una alteració general

Durant l'última setmana, algunes senyes en els models meteorològics començaven a dibuixar un escenari menys amable. L'arribada d'una borrasca atlàntica, que en un principi semblava mantenir-se allunyada, ha acabat per acostar-se més del previst a la península ibèrica.

Des del sud-oest peninsular fins al nord-oest, passant pel centre i el llevant, el panorama es complica. A això s'hi sumen les variacions de temperatura, els contrastos entre màximes i mínimes, i una sèrie de condicions de vent que podrien agreujar la situació. El que semblava un simple canvi de temps s'està convertint en una alerta generalitzada.

Un pont festiu marcat per la incertesa

Per a molts treballadors, aquest pont representa una pausa merescuda i esperada. Quatre dies de descans en què s'esperaven escapades, platges, muntanya o celebracions locals. Però ara, amb les últimes previsions damunt la taula, la planificació podria no ser la prevista. Les cancel·lacions, els canvis de destinació o simplement quedar-se a casa s'estan convertint en opcions a considerar.

Les precipitacions no seran uniformes, però sí extenses. Algunes zones, especialment al sud-oest i al nord-oest del país, rebran pluges fortes, acompanyades de tempestes i acumulats importants. Fins i tot àrees que normalment no pateixen aquest tipus d'alteracions en aquestes dates podrien veure's afectades.

Vents forts, baixada de temperatures i més sorpreses

A més de les pluges, un altre factor clau seran els vents. En regions com Alborán, La Manxa, el Cantàbric oriental o la vall de l'Ebre, s'esperen ratxes molt fortes que podrien provocar situacions de risc, especialment en zones exposades o en entorns rurals. La combinació de vent i pluja complica encara més els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.

Les temperatures també jugaran un paper important. S'esperen descensos notables a l'oest peninsular, mentre que en zones del llevant i algunes parts de l'interior, podrien produir-se contrastos tèrmics importants. La inestabilitat serà la norma, i molts ciutadans es veuran obligats a treure de nou l'abric i el paraigua en ple mes de maig.

El que realment ens espera: la borrasca Nuria rebenta el pont de maig

El fenomen responsable d'aquest gir inesperat és la borrasca Nuria, un sistema de baixes pressions que ja ha començat a afectar el sud-oest peninsular i que, segons l'AEMET, s'anirà desplaçant cap al nord i l'est, deixant darrere seu pluges persistents, tempestes intenses i un descens acusat de les temperatures.

Aquesta borrasca, poc habitual per a aquestes dates, “portarà precipitacions localment fortes i acumulats importants al nord-oest i sud-oest peninsular”, a més de “ratxes de vent molt fortes en àmplies zones del país”, segons l'últim comunicat de l'organisme meteorològic.

Així, el que havia de ser un pont marcat per l'oci i el sol podria transformar-se en una prova de resistència meteorològica. I encara que les ganes d'escapada segueixen intactes, el cel ha decidit explicar una altra història. Una història anomenada Nuria.