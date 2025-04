Oficial Meteocat: El dia que s'acaben les pluges i torna el sol

per Mireia Puig

La situació meteorològica a Catalunya promet canvis significatius en els pròxims dies, després d'un episodi on els núvols han dominat el panorama. El pronòstic difós oficialment pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avança novetats interessants per a aquells que esperen un cap de setmana una mica mogut pel que fa al temps atmosfèric.

Canvi dràstic en les condicions meteorològiques

L'anàlisi més recent del Meteocat revela que, després d'una situació dominada per l'estabilitat, les condicions climàtiques experimentaran un important gir a partir d'aquest dissabte. La responsable és la retirada d'una dorsal anticiclònica, fenomen que es tradueix en una menor protecció davant de sistemes nuvolosos i, per tant, facilita l'arribada de pluges i ruixats que podran presentar-se de forma dispersa, encara que amb puntes intenses en certes àrees del territori català.

El dissabte, gran part de Catalunya experimentarà un cel més tapat que en dies anteriors, especialment en comarques interiors i zones muntanyoses, on la nuvolositat anirà guanyant protagonisme des de primeres hores del dia.

Aquestes condicions portaran amb si pluges localment intenses que podrien descarregar amb força en moments puntuals, afectant principalment comarques com el Ripollès, la Garrotxa, Osona o el Berguedà, zones habitualment més sensibles a fenòmens meteorològics adversos a causa de la seva orografia.

Diumenge, transició cap a la millora del temps

El diumenge, en canvi, marcarà una jornada de transició on, tot i que les pluges no desapareixeran completament del territori català, sí que començaran a perdre intensitat i es concentraran especialment en les comarques de l'interior i zones del nord com l'Alt Pirineu i la Val d'Aran. A mesura que transcorrin les hores, s'obriran clars des del sud i les temperatures iniciaran un lleu però perceptible descens, anticipant el pròxim canvi climàtic.

Aquesta disminució de les temperatures es notarà particularment durant les matinades i primeres hores del dia, fent recomanable que la població adapti la seva vestimenta davant aquesta variació, especialment en zones més elevades o allunyades del litoral.

El vent, que s'espera moderat, especialment en les zones muntanyoses i a la Costa Brava, contribuirà a que la sensació tèrmica sigui notablement més fresca que en dies previs.

Dilluns assolellat i temperatures en recuperació

Finalment, el dilluns serà el dia en què Catalunya acomiadarà definitivament la inestabilitat meteorològica del cap de setmana. El sol s'imposarà de manera generalitzada en pràcticament tot el territori, especialment al litoral barceloní, tarragoní i gironí, així com a les Terres de l'Ebre, on s'espera una jornada radiant. Els restes de nuvolositat quedaran relegats únicament a àrees molt localitzades del Pirineu, però sense precipitacions significatives.

Aquest retorn del sol vindrà acompanyat d'un nou ascens tèrmic, amb màximes que recuperaran valors agradables, típics de primavera avançada. Zones costaneres com la Costa Brava i la Costa Daurada seran les primeres a notar aquesta recuperació de l'ambient càlid i assolellat, cosa que sens dubte agrairan aquells que planegin activitats a l'aire lliure.

Impacte i recomanacions per a la ciutadania

Aquest canvi meteorològic tindrà un impacte notable especialment en els plans d'oci i activitats a l'aire lliure previstos per al cap de setmana. La recomanació principal és estar preparats per a l'arribada de pluges durant el dissabte, amb especial atenció a aquells que planegin desplaçaments per carretera, ja que els ruixats podrien afectar la visibilitat i les condicions del trànsit.

Per últim, davant el descens de temperatures previst especialment en zones interiors i de muntanya, és aconsellable adaptar la roba i el calçat per evitar incomoditats. La bona notícia arribarà amb el sol del dilluns, que promet un inici de setmana tranquil, estable i agradable per gaudir plenament de la primavera catalana.