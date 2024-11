Mitja Catalunya en alerta per vent: Molt perill a 3 comarques

La situació meteorològica a Catalunya per dimecres 20 de novembre es presenta complicada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho ha confirmat a la tarda del dimarts 19.

Es preveuen fortes bufades de vent. Davant d'aquest escenari, s'ha activat l'alerta de perill a bona part del territori, amb un grau de risc que arriba a nivells alts --3 sobre 6-- a tres comarques específiques.

Aquestes condicions adverses han estat atribuïdes a vents --de component oest-- que podrien superar els 20 metres per segon a les zones afectades.

Distribució del perill per zones

L'avís detalla una clara divisió al nivell de risc entre les comarques. Gran part de Catalunya es troba en una situació sense perill aparent. Algunes àrees de l'interior presenten un nivell moderat --grau 2 sobre 6-- d'alerta.

Tot i això, tres comarques presenten grau alt --3 sobre 6--, fet que implica una major probabilitat que es produeixin incidents associats a les fortes ràfegues de vent. Aquestes són el Baix Llobregat, Barcelonès i Garraf. Fins quan estaran presents les alertes?

Evolució del perill durant la jornada

L'avís inclou un desglossament horari de l'evolució del risc al llarg de dimecres. Durant les primeres hores del dia --0:00 a 6:00--, la situació serà relativament tranquil·la.

El perill augmentarà entre les 6.00 i les 12.00 hores, a les tres comarques amb alerta taronja. De fet, serà dins d'aquest interval horari quan estigui activat el nivell de perill alt, d'acord amb els barems de mesurament de Meteocat.

A partir del migdia s'espera una lleu millora, encara que algunes comarques podrien continuar experimentant cops forts. De fet, gran part del sud del país estarà en alerta groga fins després de les 18h de la tarda.

La velocitat del vent

A què equival una velocitat de 20 metres per segon? Els avisos de Meteocat, pel que fa a bufades de vent, expressen les dades en aquesta escala de mesurament.

Cal recordar que l'espectre groc d'alerta --nivells 1 i 2-- comprenen velocitats de 20 metres per segon. En una escala més familiar de mesura, es tracta de 72 quilòmetres per hora. Cal destacar que l'alerta taronja --nivell 3-- també és dins d'aquestes velocitats.

Els escalafons superiors d'alerta --nivells 4, 5 i 6-- impliquen superar el llindar de 30 metres per segon. Això implica una velocitat de 108 quilòmetres per hora. Els avisos per vents forts s'activen a partir dels 20 metres per segon. Per sota d'aquesta xifra, Meteocat estipula el nivell 0 d'alerta.