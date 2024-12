Aquesta vegada podria ser la bona: Les terminacions de 2 xifres que mai no han tocat

Ja s'acosta un dia marcat en vermell al calendari de molts: el 22 de desembre, data del Sorteig de la Loteria de Nadal. Cada any, milions de persones participen amb l'esperança d'emportar-se el 'Gordo'. Encara que la probabilitat de guanyar és la mateixa per a tots els números, molts jugadors prefereixen fixar-se a les estadístiques abans d'escollir el seu desè. Alguns detalls del passat del sorteig poden ser decisius a l'hora de triar.

Una de les dades més cridaneres de la història de la Loteria de Nadal té a veure amb les terminacions de dues xifres. Tot i que l'atzar és imprevisible, hi ha combinacions que, sorprenentment, mai no han resultat premiades amb el 'Gordo'. Aquestes xifres són les grans oblidades del bombo des que es va iniciar aquest històric sorteig el 1812. Les terminacions de dos dígits que mai no han estat agraciades amb el primer premi són 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

Que aquestes terminacions no hagin estat premiades mai no significa que no puguin sortir al proper sorteig. Cada número, independentment de la terminació, té exactament les mateixes possibilitats de resultar guanyador. Així i tot, l'estadística acostuma a cridar l'atenció dels que busquen trencar la maledicció d'aquests números oblidats. Amb milers de dècims en joc, no són pocs els jugadors que escullen conscientment alguna d'aquestes xifres esperant que aquesta vegada sigui la bona.

I els reintegraments?

A més de les terminacions de dues xifres, una altra dada que genera interès entre els participants és el reintegrament. El número que més vegades ha sortit com a reintegrament del 'Gordo' és el 5, que ha resultat premiat en 32 ocasions. El segueixen de prop el 4 i el 6, tots dos amb 27 aparicions al llarg de la història del sorteig. Aquests números s'han consolidat com a favorits per als que prefereixen guiar-se per les dades.

Al costat contrari, els reintegraments menys afortunats són l'1, el 2 i el 9, que han estat els menys repetits en tota la història del sorteig. Tot i que no hi ha cap garantia, molts jugadors prefereixen evitar aquestes xifres menys habituals. Altres, per contra, hi veuen una oportunitat perfecta per desafiar les estadístiques i guanyar el 'Gordo'.

| RTVE

D'altra banda, si parlem de les terminacions més afortunades al Sorteig de Nadal, destaquen dos números: el 85 i el 57. La terminació 85 ha resultat premiada amb el 'Gordo' en set ocasions, sent la més repetida en la història del sorteig. Per la seva banda, el 57 ha estat premiat sis vegades, consolidant-se també com una de les xifres favorites entre els jugadors.

Tot i que l'atzar no entén d'estadístiques, aquests números i les terminacions generen sempre una barreja d'interès i superstició entre els participants. Aquest 22 de desembre, els dècims oblidats i les xifres més repetides tornaran a enfrontar-se al bombo a la recerca de fortuna. Potser aquest any sigui el moment de trencar la història i veure com alguna de les terminacions mai premiades s'emporta, per fi, la Grossa.