Aliança Catalana fixa els objectius per l'any 2025

La jornada es va inaugurar amb la intervenció del secretari d'Estudis i Programes, Jordi Aragonès, que va presidir l'acte i va dissenyar les principals estratègies de les comissions del partit. L'acte va ser a porta tancada. Els caps de les comissions dels equips de treball d'Aliança Catalana van presentar les seves idees, projectes i objectius més destacats de cara al pròxim any 2025.

La reunió va tenir lloc al passeig Marítim de Sitges, concretament al Club de Mar. Hi van participar una vintena de comissions, amb l'assistència no sols dels respectius caps, sinó també dels seus col·laboradors en cada una de les àrees. S'hi va exposar la línia de treball a nivell internacional i la voluntat de seguir fent més contactes amb actors d'arreu del món.

| Parlament

Aquesta comissió va destacar l’AfD com "exemple de bona feina", i sobretot es va dir que treballaran perquè Catalunya, a l’escenari internacional, no tingui sostre. "Abans l’emperador del Japó i el president dels Estats Units rebien el nostre president, ara sí ara no,hem de treballar perquè Catalunya torni a tenir veu al món". També es van esmentar partits de països europeus, com França, Itàlia, Croàcia i organitzacions als Estats Units com objectiu de la seva feina.

La comissió del sector primari va exposar, sobretot, la seva preocupació per la situació de la pesca catalana. També el perill que pateix a causa de les últimes mesures decretades per l'Unió Europea. I també la necessitat de reconvertir el sector agrari com un dels motors econòmics del país.

També es van exposar els seus objectius moltes altres comissions, com les de Gènere i Igualtat, Economía, Medi Ambient, Educació, Administració Pública, Educació, Habitatge, Canvi Climàtic i Seguretat, entre d'altres.

| Parlament

A més, el secretari d'Estudis i Programa, Jordi Aragonès, va exposar els seus objectius pel 2025. Entre ells, destaquen elaborar una ponència ideològica, ampliar i millorar el programa electoral d'Aliança Catalana, establir les escoles de formació pels quadres del partit i millorar la coordinació entre comissions.

Resultats optimistes segons les enquestes

Des d'aquest diari ens hem fet ressò de les darreres enquestes publicades pel sociòleg Sergi288, molt actiu a xarxes socials. Assegura que el partit de Sílvia Orriols podria arribar a superar els dos dígits si demà se celebressin eleccions al Parlament. Els dos escons quedarien molt lluny i totes les demarcacions del país aconseguirien representació parlamentària.

Alguns d'aquests sondeigs també pronostiquen la caiguda dels Comuns i la CUP, fins, en alguns casos, la seva desaparició. Veurem què passa quan ERC faci caure el Govern i Salvador Illa no tingui més remei que convocar eleccions.