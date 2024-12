Esta vez podría ser la buena: Las terminaciones de 2 cifras que nunca han tocado

Ya se acerca un día marcado en rojo en el calendario de muchos: el 22 de diciembre, fecha del Sorteo de la Lotería de Navidad. Cada año, millones de personas participan con la esperanza de llevarse el Gordo. Aunque la probabilidad de ganar es la misma para todos los números, muchos jugadores prefieren fijarse en las estadísticas antes de elegir su décimo. Algunos detalles del pasado del sorteo pueden ser decisivos a la hora de elegir.

Uno de los datos más llamativos de la historia de la Lotería de Navidad tiene que ver con las terminaciones de dos cifras. Aunque el azar es imprevisible, hay combinaciones que, sorprendentemente, nunca han resultado premiadas con el Gordo. Estas cifras son las grandes olvidadas del bombo desde que se inició este histórico sorteo en 1812. Las terminaciones de dos dígitos que jamás han sido agraciadas con el primer premio son 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Que estas terminaciones no hayan sido premiadas nunca no significa que no puedan salir en el próximo sorteo. Cada número, independientemente de su terminación, tiene exactamente las mismas posibilidades de resultar ganador. Aun así, la estadística suele llamar la atención de quienes buscan “romper la maldición” de estos números olvidados. Con miles de décimos en juego, no son pocos los jugadores que eligen conscientemente alguna de estas cifras esperando que esta vez sea la buena.

¿Y los reintegros?

Además de las terminaciones de dos cifras, otro dato que genera interés entre los participantes es el reintegro. El número que más veces ha salido como reintegro del Gordo es el 5, que ha resultado premiado en 32 ocasiones. Le siguen de cerca el 4 y el 6, ambos con 27 apariciones a lo largo de la historia del sorteo. Estos números se han consolidado como favoritos para quienes prefieren guiarse por los datos.

En el lado contrario, los reintegros menos afortunados son el 1, el 2 y el 9, que han sido los menos repetidos en toda la historia del sorteo. Si bien no hay ninguna garantía, muchos jugadores prefieren evitar estas cifras menos habituales. Otros, por el contrario, ven en ellas una oportunidad perfecta para desafiar las estadísticas y ganar el Gordo.

| RTVE

Por otro lado, si hablamos de las terminaciones más afortunadas en el Sorteo de Navidad, destacan dos números: el 85 y el 57. La terminación 85 ha resultado premiada con el Gordo en siete ocasiones, siendo la más repetida en la historia del sorteo. Por su parte, el 57 ha sido agraciado seis veces, consolidándose también como una de las cifras favoritas entre los jugadores.

Aunque el azar no entiende de estadísticas, estos números y terminaciones generan siempre una mezcla de interés y superstición entre los participantes. Este 22 de diciembre, los décimos olvidados y las cifras más repetidas volverán a enfrentarse al bombo en busca de fortuna. Quizás este año sea el momento de romper la historia y ver cómo alguna de las terminaciones nunca premiadas se lleva, por fin, el Gordo.