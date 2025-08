Última sobre els embassaments: la Llosa del Cavall protagonitza la dada destacada del dia

En un estiu marcat per l'estabilitat i la resistència hídrica de Catalunya, avui el focus recau sobre un embassament concret: la Llosa del Cavall. En un context on cada jornada sol registrar mínimes variacions a l'alça o a la baixa en tots els embassaments, la imatge que deixa avui aquest pantà és senzillament insòlita: el seu nivell es manté exactament igual que ahir, en un 84,16 %, sense pujar ni baixar ni una dècima. Una dada que, per infreqüent, es converteix en l'anècdota tècnica del dia i revela tant la robustesa del sistema com l'equilibri delicat en la gestió de les reserves hídriques catalanes.

L'estranya “foto fixa” de la Llosa del Cavall

No és habitual que un embassament romangui completament estable d'un dia per l'altre, ni tan sols en períodes de calma meteorològica. El balanç hídric de qualsevol pantà, especialment en ple mes d'agost, sol reflectir sempre petits canvis fruit de consums, aportacions, evaporació o maniobres de gestió. Per això, que la Llosa del Cavall repeteixi exactament el 84,16 % de capacitat és un reflex tant de la bona gestió com d'una jornada sense gairebé moviment a la conca del Cardener.

Anàlisi general: lleugeres baixades a gairebé tot el sistema

En el conjunt de les conques internes de Catalunya, la tendència continua sent de molt lleugera baixada. Avui les reserves se situen en un 76,82 %, la qual cosa suposa només un -0,13 % respecte a la jornada anterior. Si mirem embassament per embassament, la majoria registren descensos molt petits, propis del consum estival i l'absència de pluges significatives.

Darnius Boadella i Foix baixen només un 0,33 %, Susqueda ho fa en un 0,40 %, i Riudecanyes, que continua en situació crítica, perd gairebé mig punt (ara en 37,30 %). Només Sant Ponç (+0,10 %) i, sobretot, Sau (+0,20 %) han experimentat lleugeres pujades, sent l'excepció positiva juntament amb l'estabilitat total de la Llosa del Cavall.

Aquest comportament confirma l'excel·lent “coixí hídric” aconseguit a la primavera i a principis d'estiu. Tanmateix, la nova onada de calor que ha començat avui a Catalunya amenaça d'intensificar el ritme de descens dels pròxims dies, tant per l'augment de l'evaporació com per la major demanda d'aigua a les llars i als camps. Els experts adverteixen que aquest fenomen podria accelerar les baixades i fer que l'estabilitat observada fins ara doni pas a una dinàmica una mica més negativa.

Previsió: l'onada de calor marcarà el ritme dels embassaments

L'estat dels embassaments a Catalunya continua sent excepcionalment bo per aquesta època de l'any, especialment si es compara amb els estius passats o amb la situació actual en altres grans conques espanyoles. No obstant això, tot indica que la tendència a la baixa, encara que per ara molt suau, s'accentuarà els pròxims dies. Aquest escenari fa encara més rellevant la gestió responsable i la vigilància als punts més sensibles del sistema, com Riudecanyes o Siurana, on la situació continua sent delicada malgrat l'optimisme general.

La dada d'avui, amb la Llosa del Cavall com a protagonista per la seva inusual immobilitat, és un recordatori que la gestió de l'aigua requereix precisió i adaptació contínua. En les pròximes jornades, l'atenció estarà posada en com resisteixen els embassaments catalans al desafiament tèrmic de l'agost més intens, i si la resiliència del sistema és capaç de continuar marcant diferències en el panorama hídric peninsular.