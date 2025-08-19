Última hora sobre els embassaments catalans: Tornada a la realitat per a Riudecanyes

L'embassament de Riudecanyes ha trencat avui la dinàmica positiva que mantenia des de fa dies gràcies al transvasament des de Siurana. Després de diverses jornades amb pujades molt destacades, aquest dimarts ha registrat una baixada de gairebé mig punt i es queda en un 46,41 %. És una correcció lògica després d'un creixement tan ràpid, i retorna l'embassament del Baix Camp a una senda més estable. Això sí, continua en nivells molt millors que els de principis d'estiu.
La fotografia global mostra que la conca interna se situa en un 74,30 %, amb un descens diari de només -0,19 %. Tots els embassaments han perdut algunes dècimes, en un comportament homogeni que confirma l'estabilitat del sistema fins i tot a l'agost. Foix és un dels que més recula, amb tres dècimes menys, tot i que es manté en xifres altíssimes: 91,27 %. També baixen lleugerament Darnius Boadella, 62,24 %, i Sau, 61,58 %, confirmant que els embassaments mitjans són els més sensibles a l'evaporació.
Els grans referents tornen a mostrar fortalesa. Susqueda gairebé no perd ni una dècima i continua en el 79,62 %, consolidat com l'embassament més estable de l'estiu. La Baells recula dues dècimes, però segueix a prop del 88%, mentre que la Llosa del Cavall confirma la seva resistència amb una baixada testimonial i es manté en el 83,65%. Sant Ponç cedeix unes dècimes i es queda en el 87,84 %, també en xifres molt altes per a l'agost.
Al Priorat, Siurana perd una centèsima i es queda en el 15,81 %, mantenint la seva delicada situació després de setmanes de descensos. Aquest embassament continua sent el gran punt feble del sistema, amb reserves insuficients per afrontar un final d'estiu sense preocupació.
S'anuncien pluges
El context meteorològic pot marcar canvis en els pròxims dies. Avui ja s'han registrat pluges en diverses comarques catalanes i demà s'esperen més precipitacions en diferents zones del país. Aquests episodis podrien alterar lleugerament l'evolució dels embassaments, bé frenant les pèrdues diàries o fins i tot provocant pujades puntuals en alguns pantans. L'atenció estarà posada en com responen els embassaments més vulnerables i en si el sistema en el seu conjunt aconsegueix aprofitar l'aigua caiguda.
El balanç general continua sent positiu. Catalunya manté nivells molt per sobre dels estius anteriors, quan el fantasma de la sequera dominava qualsevol anàlisi. Avui el missatge és diferent: fins i tot amb pèrdues diàries, els embassaments resisteixen amb estabilitat i ofereixen un marge ampli de seguretat.