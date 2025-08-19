Francesc Mauri al·lucina amb unes imatges de la pedregada d’ahir

Ahir va pedregar i la meteorologia ens va oferir una postal totalment inesperada. L'escena en qüestió ha deixat més d'un amb la boca oberta. Entre els sorpresos, també un meteoròleg experimentat com Francesc Mauri. Va compartir a les xarxes socials la seva reacció davant del que es va viure a l'Alt Urgell. Un episodi d'intenses precipitacions i pedra va descarregar a la zona, deixant imatges que més aviat semblaven tretes d'un temporal hivernal que d'una tarda d'agost.
El vídeo difós per Mauri mostra com en qüestió de minuts un pati a la Seu d’Urgell va quedar cobert per una capa de calamarsa. La pluja es va convertir en un torrent imparable i les acumulacions de gel van tenyir de blanc jardins i carrers. El mateix meteoròleg va reconèixer el seu astorament, destacant la violència del fenomen i l'excepcionalitat dels registres obtinguts en tan poc temps.
Que un professional amb dècades d'experiència es declari sorprès és un bon termòmetre per mesurar la magnitud de l'episodi. Segons les dades recollides, en alguns punts del municipi es van superar els 43 litres per metre quadrat en pocs minuts. A estacions pròximes es van assolir intensitats rècord de fins a 157 litres per metre quadrat en una hora.
La Seu d’Urgell i Puigcerdà, els epicentres de la tempesta
El Pirineu català va viure durant la tarda una explosió d'inestabilitat que va deixar empremta. La Seu d’Urgell va resultar especialment castigada, amb carrers inundats, equipaments municipals negats i la carretera N-260 tallada per despreniments. Els Bombers de la Generalitat van rebre més de trenta avisos només a l'Alt Urgell, que anaven des d'inundacions en locals comercials fins a problemes a la via pública.
A Puigcerdà, la brusquedat del canvi tèrmic va impressionar els veïns. El termòmetre va passar de 32,5 graus a 15,7 en tot just una hora, un descens de gairebé 17 graus que evidencia la virulència del front. Aquest tipus de contrastos són característics de les tempestes convectives que es desenvolupen en entorns muntanyosos, on la confluència d'aire càlid i humit amb descàrregues fredes genera fenòmens extrems.
Un episodi que marca el final de l'onada de calor
Aquesta explosió de tempestes no arriba de manera aïllada, sinó com a conseqüència directa dels últims cops de cua de l'onada de calor que va cremar Catalunya fa uns dies. L'aire càlid acumulat a les capes baixes, sumat a l'entrada d'aire més fred en alçada, va afavorir la formació de núvols de desenvolupament vertical capaços de descarregar amb gran intensitat.
Les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) van confirmar acumulacions significatives a múltiples comarques pirinenques. Al Lac Redon, a 2.247 metres d'altitud, es van registrar 66,7 litres per metre quadrat, mentre que a Sort es van assolir els 27,3. En localitats més baixes, com Batea, Vielha o Berga, també es van registrar quantitats considerables.
El que s'espera per a les pròximes hores
El Meteocat manté activa la vigilància davant la previsió que aquest dimarts es puguin superar els llindars de risc per pluja intensa en diverses comarques. A partir del migdia s'espera la formació de nous nuclis tempestuosos, amb possibilitat de calamarsa i ràfegues de vent fortes. La irregularitat continuarà marcant el patró, de manera que algunes localitats rebran ruixats intensos mentre que d'altres gairebé no notaran la inestabilitat.
La recomanació de Protecció Civil és clara: precaució en la mobilitat, evitar zones inundables i no estacionar vehicles en punts baixos susceptibles de quedar negats.