Mario Picazo s’avança a Roberto Brasero i anuncia el més esperat: «Continuarà...»

Les darreres setmanes, el temps ha tornat a convertir-se en tema de conversa en bona part del país. Amb dies de contrastos i nits imprevisibles, molts miren al cel buscant senyals. L'atmosfera no deixa de sorprendre els experts amb senyals que indiquen clarament que hi ha fenòmens que podrien seguir.
Les previsions meteorològiques comencen a perfilar una nova etapa que marcarà el ritme dels pròxims dies. Alguns especialistes ja s'han avançat al que està per venir. Un d'ells és Mario Picazo, que ha pres la davantera per lliurar aquesta informació que sorprèn.
La calor perd força: comença l'alleujament a l'oest peninsular
Les temperatures, que havien assolit valors extrems en jornades anteriors, comencen per fi a donar una treva. Una de les veus més reconegudes de la meteorologia, Mario Picazo, ha estat el primer a confirmar el que molts estaven esperant. Les previsions apunten a un descens tant en temperatures màximes com mínimes, cosa que significa nits més fresques i dies menys aclaparadors.
Aquest dilluns ja s'ha notat un canvi significatiu als termòmetres de l'oest de la península. A punts de Galícia, Extremadura i l'oest de Castella i Lleó han registrat valors més suaus. Fins i tot algunes zones del nord mediterrani, com l'interior de Catalunya i la Comunitat Valenciana, han experimentat un primer descens.
Les imatges del model ECMWF confirmen la refrescada de l'atmosfera, amb màximes aquest dilluns en descens respecte a dies anteriors. El contrast és notable si es compara amb la intensa calor registrada el cap de setmana. Aquest patró s'anirà estenent al llarg de la setmana, consolidant la baixada tèrmica.
Més fresc també a la nit i segueix baixant els pròxims dies
Amb tot, aquest canvi no només afecta les temperatures diürnes, sinó també les nocturnes. Les mínimes començaran a ser més suportables, sobretot a àrees del nord i del centre peninsular. Dormir serà més fàcil gràcies a aquest gir en el comportament tèrmic.
De cara a dimecres, els mapes assenyalen una major uniformitat en les temperatures. Si bé el sud encara mantindrà valors elevats, el descens s'estendrà al centre i zones interiors de l'est. En contrast amb els més de 43 °C de la setmana acabada de passar, les noves previsions marquen màximes que no superaran els 39 °C.