Roberto Brasero i Mario Picazo amb expressions sorpreses al costat d'un termòmetre que mostra una alta temperatura i un sol brillant al fons.
Mario Picazo ha llançat un avís per a les pròximes hores a Espanya | Mediaset, Getty Images, Antena 3, xcatalunya.cat
Mario Picazo s’avança a Roberto Brasero i anuncia el més esperat: «Continuarà...»

El conegut meteoròleg ha trencat el seu silenci i ha compartit una previsió del temps molt esperada per a molts

Les darreres setmanes, el temps ha tornat a convertir-se en tema de conversa en bona part del país. Amb dies de contrastos i nits imprevisibles, molts miren al cel buscant senyals. L'atmosfera no deixa de sorprendre els experts amb senyals que indiquen clarament que hi ha fenòmens que podrien seguir.

Les previsions meteorològiques comencen a perfilar una nova etapa que marcarà el ritme dels pròxims dies. Alguns especialistes ja s'han avançat al que està per venir. Un d'ells és Mario Picazo, que ha pres la davantera per lliurar aquesta informació que sorprèn.

Muntatge de fotos de Mario Picazo amb expressió seriosa al centre, i un fons dividit entre clima sec i calorós amb termòmetre i ciutat, i clima plujós amb gotes a la finestra, acompanyat de signes d’exclamació vermells.
Mario Picazo s'ha pronunciat sobre el temps d'aquests dies | Mediaset, xcatalunya.cat, Getty Images de Scharfsinn86, Getty Images de KWhitaker

La calor perd força: comença l'alleujament a l'oest peninsular

Les temperatures, que havien assolit valors extrems en jornades anteriors, comencen per fi a donar una treva. Una de les veus més reconegudes de la meteorologia, Mario Picazo, ha estat el primer a confirmar el que molts estaven esperant. Les previsions apunten a un descens tant en temperatures màximes com mínimes, cosa que significa nits més fresques i dies menys aclaparadors.

Aquest dilluns ja s'ha notat un canvi significatiu als termòmetres de l'oest de la península. A punts de Galícia, Extremadura i l'oest de Castella i Lleó han registrat valors més suaus. Fins i tot algunes zones del nord mediterrani, com l'interior de Catalunya i la Comunitat Valenciana, han experimentat un primer descens.

Les imatges del model ECMWF confirmen la refrescada de l'atmosfera, amb màximes aquest dilluns en descens respecte a dies anteriors. El contrast és notable si es compara amb la intensa calor registrada el cap de setmana. Aquest patró s'anirà estenent al llarg de la setmana, consolidant la baixada tèrmica.

Primer pla de Mario Picazo amb expressió seriosa al costat d'una icona de termòmetre blau amb un floc de neu sobre un fons ennuvolat.
Mario Picazo ho avisa: les temperatures han començat a baixar | Mediaset, xcatalunya.cat, Alla Zbitnieva , Getty Images de gdmoonkiller

Més fresc també a la nit i segueix baixant els pròxims dies

Amb tot, aquest canvi no només afecta les temperatures diürnes, sinó també les nocturnes. Les mínimes començaran a ser més suportables, sobretot a àrees del nord i del centre peninsular. Dormir serà més fàcil gràcies a aquest gir en el comportament tèrmic.

De cara a dimecres, els mapes assenyalen una major uniformitat en les temperatures. Si bé el sud encara mantindrà valors elevats, el descens s'estendrà al centre i zones interiors de l'est. En contrast amb els més de 43 °C de la setmana acabada de passar, les noves previsions marquen màximes que no superaran els 39 °C.

