Última hora sobre els embassaments catalans: Riudecanyes s'endú la palma

per Iker Silvosa

La calor ha tornat a refermar sobre el sistema hídric català i l'última actualització de dades confirma el retorn a la tendència negativa a la majoria d'embassaments. La capacitat total de les conques internes baixa avui al 77,49%, cosa que suposa una caiguda diària de 0,20 punts i tanca una ratxa de tres dies consecutius de descensos. Tanmateix, la gran notícia del dia no és tant en el comportament dels grans embassaments com en el fort retrocés de Riudecanyes, que torna a situar-se com el més vulnerable de tota la xarxa catalana.

Riudecanyes, essencial per al regadiu del Baix Camp i part del litoral tarragoní, perd gairebé mig punt percentual en només 24 hores i baixa fins al 44,66% de la seva capacitat, xifres preocupants per a un mes de juliol que encara no ha entrat a la fase més dura de l'estiu.

Tot i que la baixada més gran del dia correspon a Susqueda (que cau un notable 0,59 punts, fins al 84,04%), la situació d'aquest gran embassament continua sent sòlida i molt superior a la mitjana dels últims anys. En canvi, Riudecanyes consolida la seva tendència descendent i, llevat d'un canvi dràstic de meteorologia, afronta setmanes crítiques per a l'agricultura local.

| ACN

Calma amb la resta

A la resta del sistema, la tònica dominant és la de baixades suaus, pròpies de l'època. Darnius Boadella (-0,26), la Baells (-0,17), Sant Ponç (-0,11) i Foix (-0,05) perden lleugerament, tot i que mantenen xifres raonables per a mitjans de juliol. La Llosa del Cavall aguanta completament estable, mentre que Siurana (-0,03) segueix en mínims habituals. L'única excepció positiva torna a ser el pantà de Sau, que resisteix a contracorrent i puja +0,21 punts, encadenant ja diversos dies en positiu i confirmant la bona gestió de les seves aportacions després de les pluges recents.

El balanç setmanal (-0,81) i mensual (-3,16) reflecteix que el sistema d'embassaments ha entrat de ple en el cicle de desgast típic de l'estiu mediterrani: l'evaporació, l'escassetat de precipitacions i l'augment de la demanda fan efecte cada dia, tot i que els nivells actuals continuen sent molt superiors als mínims de l'any passat. Amb les previsions meteorològiques apuntant a més calor i sequera, el cas de Riudecanyes torna a posar el focus en la importància d'una gestió eficient i en la necessitat de prioritzar l'estalvi a les zones més fràgils.

Com diem, en aquestes èpoques de l'any són habituals i gens preocupants els descensos. Això sí, per poder mantenir certa calma en aquesta etapa de caigudes, els embassaments haurien de mantenir-se en capacitats d'entre el 60 i el 80%, aproximadament, tal com apunten els experts en la matèria.