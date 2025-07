Mitja Catalunya en alerta groga dimecres per pluges intenses

per Iker Silvosa

Durant les primeres jornades de la setmana, el clima a Catalunya convida a la prudència i manté en suspens bona part de la població. Després de diversos dies d'estabilitat relativa, l'atmosfera comença a mostrar signes de canvi, generant entre els experts una creixent expectació davant l'evolució de les pròximes hores.

Els mapes meteorològics comencen a tenyir-se de colors d'advertència, i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha emès un avís rellevant per a la jornada de dimecres, fet que marca un punt d'inflexió en la dinàmica meteorològica de la regió.

Pluges i tempestes localitzades: el risc s'estén d'oest a est

La predicció oficial de Meteocat situa mitja Catalunya en situació d'alerta groga per la intensitat de les pluges que s'esperen aquest dimecres. Aquest avís, que afecta principalment zones de l'interior i prelitoral, respon a la possibilitat de superar els 20 mm en només 30 minuts, especialment durant les hores centrals del dia i la tarda.

| Getty Images, Alain36

Al matí, les comarques sota vigilància meteorològica són Pallars Jussà, Solsonès, Alt Urgell i Noguera, on es preveuen els primers ruixats intensos, amb risc que vinguin acompanyats de tempestes i, localment, episodis de calamarsa o pedra petita. La inestabilitat, però, no es quedarà en aquestes àrees, sinó que avançarà progressivament cap a l'est al llarg del dia.

A partir del migdia i fins a la matinada, el front plujós anirà guanyant protagonisme en un ampli ventall de comarques, des del Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès i Alt Penedès, fins al Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Bages, Moianès, Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Garrotxa i Selva. En totes aquestes zones, el Meteocat avisa de la possibilitat de xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, capaços d'acumular quantitats poc abundants però significatives en curts períodes de temps.

Fenòmens associats i evolució horària: claus de l'episodi

Un dels factors a tenir en compte en aquest episodi és la distribució local de les precipitacions. Segons els models, les pluges podran aparèixer de manera sobtada i estar associades a tempestes elèctriques, fet que incrementa la probabilitat de descàrregues de calamarsa petita i ràfegues de vent intenses en intervals curts. El risc màxim està categoritzat en 1/6, cosa que implica una situació d'alerta moderada però sense arribar a llindars de perill alt.

Durant el matí, el nucli de la inestabilitat se centrarà a la meitat occidental, tot i que el Meteocat no descarta ruixats puntuals a la resta del territori. A mesura que avanci la jornada, el desplaçament del sistema de pluges farà que l'activitat tempestuosa s'intensifiqui a l'interior del prelitoral i a comarques centrals. A la franja costanera, la probabilitat de precipitacions és una mica menor, tot i que no es descarta l'aparició d'alguna tempesta local.

La previsió per franges horàries, reflectida als mapes oficials, confirma aquest moviment d'oest a est, amb més afectació a la tarda i primeres hores de la nit. Les tempestes, a més, tendiran a ser irregulars pel que fa a extensió, de manera que alguns punts poden registrar pluges destacables i altres quedar al marge del fenomen.

Baixada de temperatures i ambient més fresc

L'episodi de pluges vindrà acompanyat d'un descens tèrmic perceptible a moltes comarques. Mentre que les mínimes es mantindran similars o una mica més altes a l'interior, les màximes baixaran de manera lleu a la major part de Catalunya i de manera més marcada al sector de Ponent. Aquesta refrescada retornarà al territori valors tèrmics més propis de l'època i posarà fi, almenys temporalment, als ambients càlids que han predominat els últims dies.