Última hora sobre els embassaments catalans: Gir de 180 graus totalment inesperat

L'embassament de Sau, un dels més emblemàtics de Catalunya i símbol de la sequera dels últims anys, acaba de protagonitzar un petit però significatiu canvi de tendència. Després de diverses setmanes sent el pantà amb una de les pitjors evolucions de la conca interna catalana, Sau ha encadenat dues jornades consecutives de pujada de la seva capacitat, sumant en total un creixement del +0,55% des de dissabte. Aquesta recuperació és especialment remarcable, no només per la dinàmica negativa que arrossegava, sinó perquè arriba en ple mes de juliol, el període tradicionalment més difícil per als embassaments catalans.

El motiu d'aquest gir cal buscar-lo en la meteorologia. El cap de setmana ha estat marcat per pluges abundants a la zona de la conca del Ter, afectant de ple l'entorn del pantà de Sau. Aquest aportament addicional d'aigua ha permès que l'embassament passi del 61,78% registrat dissabte al 62,33% d'avui dilluns, una pujada inusual en ple estiu i que retorna cert optimisme a la gestió hídrica local. L'evolució de Sau és, de fet, la dada més positiva de la jornada a tot el sistema de conques internes.

Es manté l'estabilitat

La resta d'embassaments mantenen una tònica d'estabilitat, sense canvis destacables en el conjunt. La capacitat total dels embassaments catalans amb prou feines ha baixat una dècima en l'últim dia, situant-se al 78,06%, una xifra que indica que el sistema ha aconseguit frenar la ratxa de descensos continuats que s'arrossegava des de mitjans de juny. La Llosa del Cavall també mostra una lleugera millora, mentre que altres grans com La Baells o Susqueda amb prou feines varien, mantenint el seu paper com a reserves estratègiques. Els embassaments de menor capacitat, com Darnius Boadella, Siurana o Riudecanyes, registren petites baixades, però cap d'elles suposa un canvi d'escenari respecte al que és habitual per aquestes dates.

| ACN

La millora del pantà de Sau posa de relleu, un cop més, la importància de la meteorologia puntual en l'evolució dels embassaments catalans, especialment en ple estiu. La gestió eficient i la resposta a les pluges marquen la diferència entre continuar perdent capacitat o, com avui, aconseguir estabilitzar o fins i tot revertir la tendència en zones clau.

De cara als pròxims dies, la previsió continua sent d'inestabilitat, amb probabilitat de noves precipitacions en diferents punts del territori. Si es confirmen aquestes pluges, no seria descartable que Sau i altres embassaments puguin continuar aquesta mini ratxa positiva, consolidant una recuperació tan necessària com inesperada en ple mes de juliol.