Última hora de la sequera: Bones notícies amb la capacitat de dos embassaments

La sequera continua sent una de les grans preocupacions a Catalunya. Amb reserves històricament baixes, els embassaments han esdevingut termòmetres crítics de la situació hídrica. Les primeres pluges de la temporada s'han començat a notar, encara que el camí cap a una recuperació plena encara sembla llarg. En aquest context, alguns embassaments ofereixen senyals de millora que porten esperança.

Les reserves actuals a les conques internes de Catalunya se situen aquest 9 de desembre en un 34,11%, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i que encara lluny de la mitjana dels últims cinc anys, que es troba en un 52%, és un avenç respecte als nivells preocupants de l'any passat. A aquesta data el 2023, les reserves estaven en un 17,60%. Aquest increment no sols evidencia l'impacte de les pluges recents, sinó que també reforça la importància de continuar gestionant amb cura l'aigua.

Susqueda i Sant Ponç, els focus positius

Dos embassaments destaquen per la recuperació. L'embassament de Susqueda, a la comarca de la Selva, ha arribat al 34,81% de la seva capacitat, amb 81,12 hm³ d'aigua emmagatzemada. Comparat amb les dades de fa un any, quan estava al 18,85%, la diferència és notable, gairebé duplicada. D'altra banda, l'embassament de Sant Ponç, al Solsonès, mostra una recuperació encara més significativa, situant-se en un 47,33%, molt per sobre del 27,91% del 2023. Aquest nivell actual representa 11,54 hm³ del seu capacitat total, que és de 24,38 hm³.

L'embassament de Susqueda és vital, ja que proveeix diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona. La millora en els seus nivells és crucial per garantir el subministrament urbà i industrial a la regió. Per la seva banda, Sant Ponç, més petit, té un rol important en el proveïment agrícola i en la regulació de cabals a la zona.

Malgrat la millora, els embassaments encara són lluny de les mitjanes dels darrers cinc anys. Per exemple, Susqueda solia registrar al voltant de 131,95 hm³ en aquesta època. Sant Ponç, per la seva banda, tenia com a mitjana 16,69 hm³. Aquestes dades subratllen que, encara que positives, els avenços són insuficients per cantar victòria.

| ACN

La importància de seguir atents

Tot i que les pluges recents han donat un respir, la recuperació hídrica de Catalunya depèn de factors com la continuïtat de les precipitacions i una gestió eficient. La ciutadania s'ha de mantenir informada, especialment en èpoques de pluges, per entendre com afecta el clima les reserves d'aigua. L'estalvi i la consciència continuen sent pilars fonamentals en la lluita contra la sequera.

Les previsions a mitjà termini indiquen pluges esporàdiques en algunes zones, però és incert si seran suficients per elevar significativament els nivells dels embassaments. Ara com ara, les millors notícies provenen de Susqueda i Sant Ponç, però el panorama general segueix exigint cautela i planificació.