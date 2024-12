Dura previsió de l'AEMET a curt termini: Passarà alguna cosa cada dia

per Iker Silvosa

La tardor es caracteritza per ser una de les estacions més variades en termes meteorològics. Els darrers dies d'aquesta estació no en seran l'excepció. La transició cap a l'hivern deixa un còctel de fenòmens a diferents punts d'Espanya, amb condicions que canvien diàriament. Des de la pluja fins a les temperatures baixes, la península experimentarà una setmana carregada d'activitat meteorològica.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha fet conèixer una previsió a curt termini que detalla el temps inestable que s'espera al llarg de la setmana. Des de dilluns, s'han registrat nevades a les zones altes de l'interior nord peninsular, que aniran disminuint a mesura que avanci el dia. Les pluges persistents es concentraran a l'extrem nord, mentre que a les Canàries i les Balears s'esperen precipitacions més lleus. A més, el vent serà protagonista a l'extrem est peninsular, on es preveuen cops molt forts.

Durant dimarts i dimecres, les pluges continuaran al nord peninsular, mentre que a les Canàries i les Balears seran més moderades. A partir de dijous, la Mediterrània i el sud-oest peninsular es veuran afectats per xàfecs que podrien ser localment intensos. Divendres, les precipitacions es limitaran al sud-oest, cosa que donarà una petita treva a la resta del país.

El cap de setmana promet menys pluges, excepte a les Canàries, on diumenge es preveuen precipitacions més significatives. Tot i això, les temperatures seran notablement més baixes del que és habitual per a aquesta època de l'any. Segons l'AEMET, les gelades afectaran l'interior peninsular, amb especial intensitat a les zones altes i muntanyenques. Aquest descens tèrmic serà generalitzat, marcant una anomalia de diversos graus per sota de la mitjana.

Revisar les previsions, fonamental

L'AEMET subratlla la importància de revisar les previsions diàries, especialment aquests dies d'inestabilitat. La preparació davant de pluges, nevades i vents forts pot marcar la diferència en la seguretat viària i les activitats a l'aire lliure. Amb l'avenç de l'hivern, és crucial mantenir-se informat per adaptar-se a les condicions canviants i evitar riscs innecessaris.

A més, les condicions meteorològiques podrien afectar tant els desplaçaments com les activitats econòmiques, especialment en sectors com l'agricultura o el transport. Davant aquest panorama, experts recomanen extremar les precaucions i estar atents a les actualitzacions meteorològiques. Aquest tipus de situacions destaca la rellevància de serveis com l'AEMET, que permeten a ciutadans i empreses prendre decisions informades davant de condicions meteorològiques adverses. La setmana que s'acosta serà un recordatori de la força de la natura en aquesta època de l'any.