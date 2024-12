El Meteocat confirma les pitjors previsions a partir de dimecres

per Iker Silvosa

El fred del cap de setmana passat no era un miratge, sinó l'inici d'un nou cicle meteorològic que portarà més inclemències. Encara que dilluns i dimarts oferiran una lleugera treva, la sensació tèrmica es mantindrà baixa, recordant que l'hivern ja gairebé és aquí. Tot i això, la calma serà breu, ja que les previsions per a mitjans de setmana confirmen un canvi dràstic.

El Meteocat ha anunciat que a partir de dimecres s'espera un increment notable de la nuvolositat i una alta probabilitat de pluges a Catalunya. Aquest panorama s'estendrà per bona part del territori, afectant tant zones muntanyoses com a costaneres. Segons els mapes meteorològics publicats, la situació començarà a complicar-se des de dimecres a la matinada, intensificant-se al llarg del dia.

Les temperatures també patiran un descens significatiu, amb mínimes que podrien situar-se a prop del punt de congelació a diverses localitats de l'interior. A zones altes del Pirineu, el termòmetre marcarà valors negatius, accentuant encara més la sensació de fred. Aquest nou episodi hivernal posa de manifest la necessitat d'anar ben abrigats i planificar els desplaçaments amb antelació. Des del servei meteorològic, a més, es recorda la importància de consultar les previsions cada dia. Els canvis a l'atmosfera poden modificar les alertes en poques hores, per la qual cosa és fonamental estar informats. Especial atenció hauran de prestar els conductors que transitin per zones de muntanya, on les precipitacions es podrien traduir en nevades.

Nou cicle hivernal

Els experts també recomanen adaptar el vestidor a les condicions. És el moment de treure els abrics més gruixuts, bufandes i guants per protegir-se del fred. També s'aconsella impermeabilitzar el calçat i tenir a mà paraigua resistent, ja que les ratxes de vent podrien complicar encara més la jornada. A més a més del fred i les pluges, dimecres podria portar fenòmens de vent moderat en punts del litoral i del prelitoral. Aquestes condicions adverses augmenten el risc d'incidències com ara caigudes d'arbres o despreniments, cosa que obliga a extremar la precaució en desplaçaments i activitats a l'aire lliure.

Aquest cicle hivernal, segons el Meteocat, es podria prolongar durant diversos dies, amb possibilitats de millores cap al cap de setmana. Tot i això, aquest pronòstic no descarta nous episodis d'inestabilitat a curt termini, recordant que l'hivern és l'estació més imprevisible de l'any.

L'arribada d'aquestes pluges i temperatures gèlides ressalta la importància de prendre mesures preventives. Assegurar finestres, revisar teulades i evitar sortides innecessàries en els moments més crítics seran accions clau per minimitzar riscos. També és un bon moment per revisar sistemes de calefacció a la llar i garantir que funcionen correctament.