Última hora de la sequera: Pugen les reserves d'aigua, especialment en aquest embassament

La sequera a Catalunya ha estat una constant en els darrers anys, provocant una greu preocupació entre la població i les autoritats. La manca de pluges perllongades ha afectat les reserves d'aigua dels embassaments, que s'han reduït a nivells alarmants.

Les conques internes de Catalunya, que abasteixen la major part del territori, han estat les més castigades. La capacitat baixa dels embassaments i l'augment de la demanda han agreujat encara més el problema. Les autoritats han insistit en la necessitat d'estalvi i d'inversions per optimitzar l'ús de l'aigua, especialment en èpoques crítiques com les actuals.

Tot i això, les últimes dades mostren un petit respir. Les pluges recents han començat a millorar les reserves dels embassaments. Aquesta pujada, encara que modesta, és esperançadora i destacable a l'embassament de Sant Ponç, que ha duplicat positivament el volum d'aigua respecte a l'any anterior.

Les reserves arriben al 34 % a Catalunya

Segons l'informe publicat per l'Agència Catalana de l'Aigua, les reserves actuals de les conques internes han arribat al 34,03%. Aquesta dada suposa una millora respecte a les setmanes anteriors i reflecteix un lleuger alleujament en la situació hídrica.

Tot i això, la xifra segueix lluny del volum total dels embassaments, que tenen capacitat per emmagatzemar fins a 700 hectòmetres cúbics.

El gràfic proporcionat per l'Agència Catalana de l'Aigua il·lustra clarament aquesta recuperació. La representació visual destaca com, tot i que els embassaments no han assolit la capacitat màxima, la tendència mostra un avenç positiu. És una dada que convida a l'optimisme, encara que sense abaixar la guàrdia.

L'embassament de Sant Ponç lidera la recuperació

Entre tots els embassaments de les conques internes, destaca especialment el cas de l'embassament de Sant Ponç, situat a Clariana de Cardener. Segons les dades de l'informe, ha passat del 28,22% de capacitat de l'any anterior al 48,66% actual. Aquest notable increment situa Sant Ponç com un dels embassaments amb millor recuperació el darrer any.

L'embassament de Sant Ponç té una capacitat màxima de 24,38 hectòmetres cúbics i actualment emmagatzema 11,86 hectòmetres cúbics. Aquest augment es deu en gran part a les precipitacions recents, que han ajudat a reposar part de l'aigua perduda durant la sequera.

Altres embassaments, com La Baells i Susqueda, també mostren millores, encara que en menor proporció. Per contra, alguns com Siurana i Riudecanyes continuen en nivells crítics, per sota del 25% de la seva capacitat.

Situació general i el consum diari

Tot i aquestes millores, les reserves continuen sent limitades. L'Agència Catalana de l'Aigua recorda que, en situacions de normalitat hídrica, 7,5 milions de persones consumeixen 1 hectòmetre cúbic d'aigua al dia. Això vol dir que les reserves actuals, encara que millorades, encara necessiten continuar creixent per garantir el proveïment a llarg termini.

Així, doncs, la recuperació de l'embassament de Sant Ponç és una notícia positiva dins del context general de sequera que afecta Catalunya. Tot i això, la situació requereix continuar prenent mesures responsables per a l'estalvi i la gestió eficient de l'aigua. Les pluges recents han donat un respir, però la lluita contra la sequera és lluny d'acabar.