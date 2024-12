2 xifres per fer-te ric: La terminació que més surt al 'Gordo' de Nadal

Ja s'acosta un dels dies més esperats de l'any: el 22 de desembre, data marcada en vermell al calendari per milions d'espanyols. El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal no només reparteix il·lusió, sinó també enormes quantitats de diners. Cada any, les administracions s'omplen de persones buscant el desè perfecte. Tot i que l'atzar ho decideix tot, n'hi ha que analitzen cada detall.

Un d'aquests detalls més revisats és la terminació dels números. Les estadístiques han demostrat que algunes terminacions han estat més afortunades que altres a la història de la Loteria. Per exemple, les terminacions de dues xifres més repetides al 'Gordo' són el 85 i el 57

El 85 ha estat la terminació més afortunada, sortint premiada fins a en set ocasions. Els anys en què el 'Gordo' va acabar en 85 van ser 1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 i 2005. Per la seva banda, el 57 ha aparegut com a terminació guanyadora sis vegades: el 1820, 1846, 1871, 1871 1932.

Aquestes xifres no són les úniques que han tingut sort al sorteig. Altres terminacions, com 64, 65, 75 i 90, també han repetit la seva aparició fins a cinc vegades. En canvi, hi ha combinacions que mai no han estat premiades amb el 'Gordo'. Entre elles hi ha el 09, 25, 41, 42, 54 i 67.

Tot i que les probabilitats que surti un número concret són sempre les mateixes, molts jugadors se senten més segurs triant terminacions “afortunades”. Les estadístiques, encara que no garanteixen res, ofereixen cert consol als que busquen pistes a la història del sorteig. Al final tot depèn del bombo i de l'atzar.

| RTVE

I el reintegrament?

A més de les terminacions de dues xifres, si ens fixem en la darrera xifra o reintegrament, hi ha patrons interessants. El nombre que més vegades ha resultat premiat és el 5, que ha sortit fins a 32 ocasions. El segueixen de prop el 4 i el 6, tots dos amb 27 aparicions. Aquestes xifres finals són considerades per molts com a “números de la sort” en el sorteig de Nadal. D'altra banda, les xifres menys premiades com a reintegrament són l'1, el 2 i el 9. Tot i que això no vol dir que no puguin aparèixer, històricament han estat menys freqüents.

El Sorteig Extraordinari de Nadal és sens dubte l'esdeveniment més esperat de l'any a Espanya. En total, es reparteixen 2.702 milions d'euros en premis, amb una grossa de 400.000 euros al desè. L'emoció i la il·lusió es mantenen fins que els nens de Sant Ildefons canten els números guanyadors.

Cada dècim porta un somni, i encara que la sort no es pot predir, triar una terminació afortunada pot donar confiança a molts jugadors. Qui sap, potser aquest any el 85 o el 57 es tornin a convertir en protagonistes. Mentrestant, milions de persones continuen comprant els dècims amb l'esperança que l'atzar els somrigui.