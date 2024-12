Última hora dels embassaments: Gir de 180 graus respecte ahir

per Sergi Guillén

Les últimes setmanes, els embassaments de les conques interns de Catalunya han registrat nivells preocupantment baixos. La sequera perllongada havia portat les reserves a xifres alarmants, amb una mitjana inferior al 20%. Tot i això, les últimes actualitzacions porten un respir inesperat i milloren lleugerament les previsions.

Segons les dades actualitzades de l'Agència Catalana de l'Aigua del 15 de desembre, la situació ha fet un gir considerable. Les reserves totals han pujat al 34,01%, un augment significatiu en comparació dels dies anteriors. Aquesta millora, encara que insuficient per sortir de l'emergència, reflecteix els efectes de les pluges recents i optimitza la gestió del recurs hídric.

Un augment generalitzat als principals embassaments

Els embassaments més importants de les conques internes han vist una lleugera recuperació als seus nivells. Entre ells, destaca el cas de l'embassament de Sau, que ha pujat fins al 18,79% de la seva capacitat, davant de l'11,23% de fa tot just un any. També sobresurt la millora a l'embassament de Susqueda, amb un 35,31% de reserves actuals, tot i que encara lluny de la seva mitjana històrica.

L'embassament de la Baells, amb un 60,02%, es troba en una posició més optimista, situant-se entre els més ben conservats. Mentrestant, la Llosa del Cavall arriba a un 35,58%, doblant el seu nivell respecte a dates passades. D'altra banda, embassaments menors com Siurana i Riudecanyes encara mostren xifres crítiques, amb només un 9,57 % i un 22,65 %, respectivament.

| ACN

La pressió sobre les reserves persisteix

Tot i la lleu recuperació, els embassaments continuen per sota dels nivells històrics habituals. En una situació de normalitat, aquests embassaments haurien de registrar valors propers al 70%. Actualment, la diferència respecte a la mitjana dels darrers cinc anys continua sent significativa.

Els 700 hm³ de capacitat total amb prou feines arriben a uns 236,20 hm³ actuals, cosa que obliga a mantenir les mesures d'estalvi d'aigua. Segons les dades, les reserves totals a la mateixa data de l'any passat eren d'un 17,41%. Això mostra que, tot i que la situació continua sent greu, la tendència ha canviat lleument.

Les pluges recents, clau en la millora

L'augment en els nivells respon, en gran mesura, a les pluges registrades els darrers dies. Aquestes precipitacions han permès una recuperació generalitzada, especialment en embassaments de més capacitat com Susqueda i la Baells. Tot i això, la previsió meteorològica per a les properes setmanes no assegura una continuïtat en aquestes millores.

L'Agència Catalana de l'Aigua continua monitoritzant la situació cada dia, actualitzant les dades cada migdia. S'espera que noves mesures de control i estalvi es mantinguin fins a assolir nivells més sostenibles.

Tot i l'alleujament que suposen aquestes dades, l'emergència hídrica continua vigent a Catalunya. Els embassaments han guanyat una mica de capacitat, però la sequera perllongada continua sent un desafiament. Les autoritats recomanen continuar fent un ús responsable de l'aigua per evitar que els embassaments tornin a nivells crítics els propers mesos.