Última hora de la sequera: Continuen baixant les reserves en un conegut embassament

per Iker Silvosa

La sequera i la gestió de les reserves d'aigua han passat a ser una de les preocupacions més grans a Catalunya. Les xifres recents dels embassaments mostren tendències preocupants, especialment en un context de canvi climàtic i manca de pluges.

El pantà de Sau, un dels més emblemàtics, registra actualment un volum del 19,86% de la seva capacitat total. Aquest nivell suposa una lleugera millora davant del mateix període de l'any passat, quan estava al 12,13%. Tot i això, segueix molt per sota de les mitjanes històriques, que ronden el 46,7 % en els últims cinc anys.

El pantà té una capacitat màxima de 165,26 hectòmetres cúbics, però ara només emmagatzema 32,82 hectòmetres cúbics. En comparació, fa deu anys, l'embassament superava els 94 hectòmetres cúbics en aquesta mateixa data. Aquest descens reflecteix una tendència negativa que afecta de manera preocupant el subministrament. A més, la tendència d'aquest mateix any és negativa, ja que al juliol van assolir la cota màxima anual, i van superar fins i tot 75 hectòmetres cúbics.

Al conjunt de les conques internes de Catalunya, el nivell de reserves actuals se situa en el 34,08 %. Això suposa una millora respecte al 17,58% de fa un any. Tot i això, aquestes xifres encara estan lluny de les mitjanes dels últims deu anys, que ronden el 62,6 %.

Embassaments com Susqueda o la Llosa del Cavall també mostren xifres alarmants. Susqueda, amb una capacitat de 233 hectòmetres cúbics, està al 34,95%, mentre que la Llosa del Cavall, amb 80 hectòmetres cúbics, amb prou feines arriba al 35,69%. Encara que aquests nivells són millors que el 2023, continuen sent preocupants.

| ACN

Comparativa i possibles solucions

El pantà de Sau és un clar exemple de la pressió que pateixen els embassaments a causa de la sequera. Tot i les pluges recents, no s'ha aconseguit una recuperació suficient per assegurar l'estabilitat. El 2014, les reserves en aquesta mateixa data superaven el 50%, mostrant la gravetat de la situació actual.

La manca d'aigua no només afecta el subministrament, sinó també el medi ambient, l'agricultura i la indústria. El Govern de Catalunya ha implementat restriccions a algunes zones per evitar l'esgotament dels recursos. A més a més, s'han impulsat mesures per optimitzar el consum i millorar l'eficiència de les infraestructures.

Les previsions meteorològiques indiquen pluges moderades les properes setmanes, però no seran suficients per revertir aquesta situació crítica. Els experts assenyalen la necessitat d'estratègies a llarg termini, com l'augment de la capacitat de les dessalinitzadores i la millora del sistema de reutilització de l'aigua.