Torna la neu a partir d'aquesta matinada a 6 comarques on no l'esperaves

per Iker Silvosa

El cap de setmana passat, les primeres nevades de la temporada van sorprendre a diverses zones de Catalunya. Ara, la neu torna amb força aquest dimecres. Tot i que les precipitacions seran moderades, les baixes temperatures facilitaran l'acumulació a cotes relativament baixes. Aquesta situació torna a posar en alerta diverses comarques catalanes.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per neu amb un nivell 1/6, el més baix. Aquest avís estarà vigent des de dimecres a la matinada fins al migdia. Les nevades afectaran sis comarques: Baix Camp, Priorat, Garrigues, Anoia, Segarra i Conca de Barberà.

Les precipitacions podrien superar els 2 centímetres a cotes superiors als 500 metres. Tot i que no s'esperen grans acumulacions, es recomana precaució. La cota de neu fluctuarà entre els 400 i 500 metres durant les hores de més intensitat. Aquest nivell de perill implica que les nevades seran localitzades i amb acumulacions moderades. No obstant això, a zones rurals o amb carreteres secundàries, hi podria haver problemes puntuals. Les autoritats han demanat als conductors que extremin les precaucions, especialment les primeres hores del dia.

Impacte a les comarques afectades

Les comarques més afectades seran Baix Camp i Priorat, a la província de Tarragona, i Garrigues, Anoia, Segarra i Conca de Barberà, a Lleida i Barcelona. En aquestes àrees, les nevades podrien alterar el trànsit i les activitats exteriors. A Baix Camp i Priorat, les carreteres que connecten petits municipis podrien ser les més afectades. A Anoia i Segarra, la neu podria dificultar la mobilitat en camins rurals i accessos secundaris. Mentrestant, a Garrigues i Conca de Barberà, es recomana revisar les rutes abans de sortir.

L'avís estarà actiu des de les 01:00 fins a les 13:00 de dimecres. Tot i que la intensitat serà moderada, els efectes podrien perllongar-se més enllà del migdia. La previsió indica que les temperatures pujaran lleugerament durant la tarda, cosa que reduirà el risc de noves precipitacions.

| Wikipedia

L'alerta actual s'emmarca dins d'un patró d'inestabilitat meteorològica propi d'aquesta època de l'any. Tot i la baixa intensitat d'aquesta nevada, es demana atenció a zones on no és habitual la neu. El Servei Meteorològic de Catalunya recomana planificar desplaçaments amb antelació i consultar les actualitzacions meteorològiques a temps real. És important portar cadenes si se circula per les zones afectades. A més, s'aconsella protegir les instal·lacions exteriors a llars ubicades a les comarques esmentades.

Aquest nou episodi de nevades reflecteix l'inici d'un hivern que promet més episodis com aquest. Els ciutadans hauran d'estar atents a noves alertes les properes setmanes. Mentrestant, les autoritats locals ja treballen per garantir la seguretat i minimitzar els possibles problemes.