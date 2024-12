La Generalitat ho confirma: Risc d'allaus a aquestes zones de Catalunya

Les primeres nevades de la temporada han pintat de blanc els paisatges del Pirineu, regalant postals hivernals de gran bellesa. No obstant això, aquest mantell blanc també comporta perills significatius que requereixen màxima precaució. Entre ells, destaca el risc d'allaus, un fenomen que pot desencadenar situacions d'alta perillositat per a les persones i les infraestructures.

La Generalitat de Catalunya ha emès un butlletí de perill d'allaus per a diverses zones del Pirineu. Les àrees en alerta inclouen l'Aran-Franja Nord Pallaresa, la Ribagorçana-Vall Fosca i altres regions del Pallars Sobirà. Aquestes zones estan classificades amb un nivell de perill 2 en una escala de l'1 al 5, cosa que indica un risc moderat però significatiu.

Una allau és un desplaçament ràpid duna massa de neu per un pendent. Pot desencadenar-se per diverses raons, com ara canvis bruscos de temperatura, precipitacions o activitat humana. La seva velocitat i força el converteixen en un fenomen molt perillós, capaç d'arrasar-ho tot al seu pas. La Generalitat recomana evitar activitats a l'aire lliure a les zones amb alerta d'allaus. Especialment en pendents pronunciats o àrees on la neu està menys compacta. També és fonamental seguir les indicacions dels cossos d'emergència i consultar regularment les actualitzacions del Meteocat.

El Pallars Sobirà, zona de més risc

Per als que s'aventurin en zones de risc, s'aconsella portar equip de seguretat, com ara detectors de víctimes d'allaus, pales i sondes. A més a més, és essencial informar-se sobre les condicions del terreny abans de sortir i viatjar sempre acompanyat. Les allaus es poden desencadenar de manera imprevista, per la qual cosa la prevenció i la prudència són fonamentals. Fins i tot un petit desplaçament de neu es pot convertir en un desastre si no es prenen les precaucions adequades.

En aquests moments, el perill es concentra especialment al Pallars Sobirà, on les nevades recents han acumulat capes de neu inestable. Aquest risc es veurà afectat per les condicions meteorològiques dels propers dies, com ara el vent i les noves precipitacions. A més de les mesures individuals, les autoritats treballen per minimitzar riscos. Els cossos d'emergència fan controls i monitoritzen les àrees més vulnerables. També es revisen infraestructures com carreteres i accessos per garantir la seguretat dels residents i visitants.

L'inici de la temporada hivernal sempre planteja reptes per a les zones de muntanya. Gaudir de la neu és possible, però només si s'actua amb responsabilitat i es respecten les recomanacions de seguretat. La bellesa del paisatge no ens ha de fer oblidar que la muntanya requereix respecte i preparació.