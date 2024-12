Comunicat urgent de Trànsit: Obligatori utilitzar cadenes a dues carreteres

Amb l'arribada de les primeres nevades importants de la temporada, el Servei Català de Trànsit ha emès un comunicat urgent. S'hi informa sobre la necessitat d'extremar la precaució en algunes carreteres d'alta muntanya. Segons l'avís publicat a través dels seus canals oficials, en aquests moments és obligatori circular amb cadenes a dues vies concretes del Pirineu català a causa de l'acumulació de neu i gel.

Les nevades intenses registrades darrerament han obligat a prendre aquesta mesura preventiva per garantir la seguretat dels conductors i evitar incidents. El Servei de Trànsit també ha recordat que circular sense cadenes o pneumàtics d'hivern en aquests trams pot resultar no sols perillós sinó també sancionable.

Carreteres afectades per la mesura

La situació afecta especialment la C-28 al Port de la Bonaigua. És una de les vies més transitades per esquiadors i visitants que van cap a Baqueira Beret, una de les estacions d'esquí més importants del Pirineu català. El port, conegut per les corbes tancades i l'altitud considerable, presenta un risc elevat en condicions de neu i gel, per la qual cosa l'ús de cadenes és imprescindible per garantir un trànsit segur.

| Canva

D'altra banda, també s'ha activat l'obligació de cadenes a la carretera C-142b, la carretera d'accés al Pla de Beret. Aquest tram, fonamental per accedir a les pistes d'esquí i altres activitats d'hivern, presenta dificultats semblants per l'acumulació de neu els darrers dies. Les autoritats recomanen a tots els conductors que planifiquin el viatge amb antelació i comprovin l'estat de les vies abans de posar-se en marxa.

Consells per conduir amb cadenes i com instal·lar-les

Conduir en condicions hivernals requereix una preparació especial i seguir unes pautes bàsiques pot marcar la diferència en la seguretat del trajecte. Les cadenes de neu són un accessori essencial per circular a carreteres cobertes de neu o gel, però no tothom està familiaritzat amb la seva instal·lació i ús.

Per col·locar les cadenes, el primer que has de fer és estacionar el vehicle a una zona segura i plana, preferiblement abans d'entrar al tram afectat. És important portar guants i roba d'abric per evitar exposar-se al fred durant el procés. Les cadenes s'han d'instal·lar a les rodes motrius del cotxe, és a dir, a les que transmeten la força del motor. Si el cotxe és de tracció davantera, hauran d'anar col·locades a les rodes davanteres, mentre que als vehicles de tracció posterior, s'instal·laran a les rodes posteriors.

| ACN

Un cop col·locades, és recomanable avançar uns metres i aturar-se de nou per assegurar-se que les cadenes estan ben ajustades i no produeixen sorolls estranys. Durant la conducció, és fonamental no superar els 50 km/h i evitar maniobres brusques, com ara acceleracions ràpides o frenades sobtades. Mantenir una velocitat constant i una distància de seguretat adequada permetrà minimitzar els riscos de lliscament.

A més, sempre és aconsellable practicar la col·locació de les cadenes abans d'enfrontar-se a una situació real, ja que fer-ho per primer cop en condicions adverses pot resultar complicat i frustrant. Portar una llanterna també pot ser de gran ajuda si la instal·lació s'ha de fer en hores amb poca llum.