Última hora dels embassaments: continuen les bones notícies en aquestes zones

Catalunya, coneguda tradicionalment pels seus abundants recursos hídrics i el seu paisatge variat, s'enfronta de manera recurrent a desafiaments relacionats amb la gestió de l'aigua. Aquest recurs vital, clau per al desenvolupament econòmic, social i ambiental de la regió, depèn enormement de la situació dels seus embassaments. Davant d'això, és essencial preguntar-se com es troben actualment aquestes reserves estratègiques i quines implicacions té el seu estat actual per als pròxims mesos.

Situació actual dels embassaments catalans

Segons les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua del 8 de maig de 2025,els embassaments catalans presenten un estat general positiu. Actualment, el volum global dels embassaments a les conques internes es troba al 74,07% de la seva capacitat màxima, acumulant fins un total de 514,37 hectòmetres cúbics (hm³). Aquesta xifra és considerablement més alta que el 24,13% registrat fa just un any, un període particularment crític a causa d'una intensa sequera.

En termes tècnics, el percentatge d'ompliment reflecteix el volum d'aigua emmagatzemada respecte a la capacitat total dels embassaments. És important recalcar que un ompliment per sobre del 70% es considera òptim, reduint així notablement els riscos de restriccions d'aigua i problemes ecològics derivats d'una sequera prolongada.

| ACN

Embassaments destacats a Catalunya

En analitzar embassaments concrets, trobem diferències notables respecte a anys anteriors. L'embassament de Sau, un dels més emblemàtics ubicat a Vilanova de Sau, actualment està al 76,73% amb 126,80 hm³. Un nivell molt superior a l'alarmant 14,36% de fa un any.

Per la seva banda, Susqueda, situat a Osor i clau per a tot el subministrament de l'àrea metropolitana de Barcelona, arriba actualment al 64,34% amb 149,90 hm³ emmagatzemats. Aquesta dada contrasta de manera encoratjadora amb el 26,39% que es va registrar en la mateixa data de l'any anterior.

Destaca també la Baells, a Cercs, que presenta un estat excepcional, situant-se al 98,55% de la seva capacitat total. Aquest embassament és fonamental per la seva importància estratègica en termes de subministrament hídric a comarques centrals i activitats recreatives i turístiques associades.

| ACN

Contrastos i preocupacions actuals

Encara que la majoria d'embassaments mostra nivells positius, la situació és desigual. Per exemple, l'embassament de Siurana (Cornudella de Montsant) només arriba al 25,76%, cosa que genera inquietud sobre la seva capacitat de recuperació immediata. Un altre cas preocupant és Riudecanyes, al 59,79%, encara en xifres acceptables però que requereix vigilància especial donada la seva importància agrícola a la zona.

Aquestes diferències poden implicar futures restriccions en àrees específiques, especialment si les precipitacions en els pròxims mesos no són les esperades. L'agricultura, el consum domèstic i els ecosistemes locals són particularment sensibles a aquestes fluctuacions.

Impacte previst

Si bé la situació actual general és tranquil·litzadora, Catalunya no pot baixar la guàrdia. La bona salut hídrica actual permetrà afrontar amb més confiança els mesos càlids de l'estiu. Però la gestió eficient i sostenible del recurs hídric continua sent crucial per evitar situacions crítiques en el futur.

La societat catalana ha de romandre conscient del valor de l'aigua com un recurs limitat i seguir aplicant mesures d'estalvi i gestió intel·ligent per garantir la sostenibilitat a llarg termini. Així doncs, encara que les bones notícies prevalen en moltes zones, la responsabilitat compartida continua sent essencial per mantenir l'equilibri hídric de Catalunya.