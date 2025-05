Avís urgent de Protecció Civil per les pluges d'avui i demà

per Mireia Puig

Protecció Civil ha llançat una alerta urgent davant la previsió meteorològica que anuncia pluges intenses i potencialment perilloses per a les pròximes hores. L'avís, difós durant el matí d'avui, assenyala que pràcticament tot el territori podria veure's afectat per precipitacions que, en alguns casos, podrien superar àmpliament els llindars habituals, generant una situació de risc especialment elevada.

Detalls de l'alerta meteorològica

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), des d'aquest migdia fins a la tarda de divendres, es podrien registrar episodis de pluges amb una intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts.

Això implicaria l'activació immediata del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, conegut com el pla Inuncat, que preveu protocols específics per afrontar possibles situacions de risc.

Durant la tarda d'avui, la previsió meteorològica apunta que les tempestes començaran per l'extrem sud del territori, intensificant-se particularment cap al final del dia. Durant la nit, el fenomen es desplaçarà cap al litoral central i les àrees del Prepirineu, encara que en aquestes zones existeix una probabilitat una mica menor que s'assoleixin nivells crítics.

Àrees especialment vulnerables

Per demà divendres, es preveu que les precipitacions afectin principalment les comarques del Camp de Tarragona, el litoral central i diverses zones costaneres de Girona des de primeres hores del dia. L'alerta s'estén durant tota la jornada, amb la possibilitat de tempestes significatives també en comarques interiors com les de la Catalunya Central, arribant fins i tot al Ripollès i a la Garrotxa cap a la tarda.

A més de la pluja intensa, el Servei Meteorològic adverteix sobre la possibilitat que les tempestes vinguin acompanyades de fenòmens associats com calamarsa o pedra de mida petita, especialment divendres fins a la tarda.

Recomanacions clau per a la ciutadania

Davant aquesta situació, Protecció Civil ha emès recomanacions específiques per a la població, destacant la importància d'extremar la precaució. Entre les mesures més urgents es troba la prohibició d'aparcar vehicles en lleres seques, rieres o en punts habitualment inundables.

Així mateix, es recalca emfàticament que sota cap circumstància s'han de creuar rius o rieres ni a peu ni en vehicles durant els episodis de fortes precipitacions.

Es recorda també a la ciutadania que ha de romandre atenta a les informacions oficials i seguir únicament canals autoritzats per obtenir actualitzacions sobre l'evolució de la situació meteorològica i possibles incidències.

Força pluges en els últims temps

Catalunya ha viscut recentment diversos episodis meteorològics extrems que han posat en alerta tant els serveis d'emergència com la població general. Aquests esdeveniments han evidenciat la importància de la preparació i prevenció davant situacions climatològiques adverses, especialment en zones urbanes o àrees amb infraestructures vulnerables.

Les autoritats recomanen a més realitzar revisions preventives en habitatges i comerços ubicats en zones d'alt risc per minimitzar danys en cas d'inundacions.