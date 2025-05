Gir de 180 graus al Pantà de Foix: Les fortes pluges amenacen

Fa només uns mesos, la major preocupació a Catalunya era com afrontar la persistent sequera que mantenia els embassaments en mínims històrics. Avui, però, l'embassament de Foix, situat a Castellet i la Gornal, viu una situació radicalment oposada. Després de dies de pluges intenses, aquest embassament ha experimentat una notable crescuda que el situa ja molt a prop d'assolir la seva capacitat màxima, amb un nivell actual del 99,06 %.

L'evolució d'aquest embassament és especialment cridanera. En tan sols un dia, ha passat d'estar al 96,19 % de la seva capacitat a l'impressionant 99,06 % actual, convertint-se en l'embassament amb major percentatge d'ompliment de tota la conca interna catalana. Un increment notable i ràpid que, encara que a primera vista pugui semblar positiu, també porta riscos importants associats al possible desbordament si continuen les pluges.

Aquesta situació contrasta amb la realitat que vivien aquests mateixos embassaments fa un any, quan el Pantà de Foix es trobava en una situació complicada, amb prou feines amb un 65,26 % de capacitat. La recent evolució meteorològica ha revertit completament aquesta dinàmica, mostrant clarament l'impacte significatiu que poden tenir les pluges intenses en períodes relativament curts de temps.

| ACN

Positivisme generalitzat

Quant a la resta d'embassaments de les conques internes, la situació general continua sent positiva. Les reserves totals es troben al 73,57 %, una xifra lleugerament superior al 73,09 % del dia anterior. Aquesta xifra continua reforçant la visió optimista que manifestava ahir el meteoròleg Francesc Mauri, qui anticipava un pròxim acostament al 75 %.

L'embassament de La Baells, a Cercs, manté xifres pràcticament iguals a les anteriors amb un 98,51 %, la qual cosa continua sent molt positiu, encara que reflecteix una lleu pujada respecte al dia previ. Un altre embassament que manté bones xifres és Sant Ponç, a Clariana de Cardener, que es troba en un 89,53 %, estable respecte al dia anterior, reflectint una sòlida recuperació.

En contrast, embassaments com Siurana i Riudecanyes continuen mostrant xifres preocupants i sense grans millores. Amb un 25,75 % i un 59,74 % respectivament, aquests embassaments encara es mantenen en nivells baixos, exigint una vigilància constant per part dels responsables hídrics.

D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre presenta xifres destacades amb embassaments en una situació òptima, com Talarn, que fins i tot ha superat lleugerament la seva capacitat màxima assolint el 100,11 %, mentre Rialb continua fregant el ple absolut amb un 97,57 %. Aquestes xifres corroboren una situació hídrica excel·lent en aquesta conca.

No obstant això, aquesta nova dinàmica també implica un desafiament immediat per a les autoritats responsables de l'aigua, especialment en àrees com Foix. El risc de desbordaments i possibles inundacions requereix una gestió proactiva per assegurar la seguretat de les poblacions properes i minimitzar possibles danys.

El panorama hídric de Catalunya mostra clarament com en poques setmanes es pot passar d'una situació crítica a una d'abundància. L'experiència d'aquests mesos reforça la necessitat d'una gestió hídrica eficient i adaptativa, que permeti aprofitar aquestes situacions de bonança sense oblidar la fragilitat de l'equilibri hídric que caracteritza el clima mediterrani.