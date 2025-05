Bones notícies amb la sequera a Catalunya: Alguns embassaments freguen la capacitat total

Fa només uns mesos, Catalunya travessava una crisi hídrica alarmant, amb els embassaments tocant mínims històrics i l'ombra de les restriccions planant sobre milions de ciutadans. Tanmateix, les últimes setmanes han portat un notable canvi de tendència que comença a dissipar les pors més immediates. La recuperació ha estat tal, que alguns embassaments catalans ja freguen màxims històrics, una situació gairebé impensable poc temps enrere.

Avui dia, 5 de maig de 2025, els embassaments de les conques internes de Catalunya presenten una situació molt més favorable, amb una ocupació mitjana que supera clarament el llindar de seguretat hídrica. Actualment, aquests dipòsits hídrics es troben al 72,73 % de la seva capacitat total, un percentatge que ofereix tranquil·litat després d'un llarg període d'incertesa.

Embassaments que freguen el límit

Un dels casos més cridaners és l'embassament de La Baells, situat a Cercs, que registra actualment una ocupació del 98,44%. Aquest nivell, especialment destacable, frega un màxim històric i es contraposa radicalment amb la realitat viscuda fa tan sols un any, quan l'embassament amb prou feines emmagatzemava un 40,03 % de la seva capacitat. Un canvi radical que reflecteix clarament com han revertit les condicions climàtiques en els últims mesos.

| ACN

Un altre embassament que mostra signes especialment positius és el de Foix, a Castellet i la Gornal, que presenta una ocupació del 95,88%, una xifra molt per sobre de l'habitual i que dona peu a un optimisme moderat respecte al subministrament d'aigua per als pròxims mesos.

D'altra banda, l'embassament de Sant Ponç, ubicat a Clariana de Cardener, també ha experimentat una recuperació notable i arriba avui al 89,03% de la seva capacitat, un increment significatiu si es compara amb el preocupant 32,27 % de mitjana registrat fa cinc anys en aquestes dates.

Pujades notables en tots els embassaments

La situació de l'embassament de Sau, a Vilanova de Sau, tampoc queda enrere, en registrar actualment un 75,96 % d'ocupació. Encara que no arriba a nivells tan alts com els anteriors, sí que mostra una recuperació robusta respecte a l'11,95 % que presentava fa només un any. Això suposa un alleujament considerable, especialment per la importància estratègica d'aquest embassament per a moltes poblacions.

| Gencat

Però no totes les notícies són tan positives. Alguns embassaments continuen mostrant nivells baixos, com és el cas de Siurana i Riudecanyes, que romanen molt lluny de la plena recuperació amb percentatges de tan sols 25,71 % i 59,64 %, respectivament. La situació d'aquests embassaments continua sent motiu de preocupació i exigeix una gestió acurada en els pròxims mesos per garantir la seva millora.

Aquest contrast reflecteix perfectament la complexitat del panorama hídric a Catalunya. Mentre algunes zones experimenten una notable millora, altres romanen encara en condicions delicades, destacant la importància d'una gestió hídrica eficaç i d'estratègies a llarg termini que permetin afrontar amb més garanties futures sequeres.

La capacitat total d'emmagatzematge a les conques internes catalanes ronda els 700 hectòmetres cúbics. Per entendre la magnitud d'aquesta xifra, cal assenyalar que, en condicions normals, la població catalana consumeix aproximadament un hectòmetre cúbic al dia. D'aquí la importància de mantenir nivells elevats als embassaments per assegurar un subministrament constant i sostenible.