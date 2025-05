Orriols contra Illa per agressions als Mossos: 'Això sembla el llibre de la selva'

Nou xoc duríssim entre Sílvia Orriols i Salvador Illa aquest matí al Parlament. En una sessió de control marcada per les tensions sobre la seguretat pública, la diputada d’Aliança Catalana ha esclatat contra el president català amb un discurs punyent sobre les recents agressions a agents dels Mossos d’Esquadra a Lleida i Ripollet.

“Li sona el número 57, senyor Illa?”, ha preguntat en to acusatori. “Són els punts que van necessitar els Mossos ferits a La Mariola. Una turba incontrolada els va rebre a cops de pedra.”

Orriols ha retratat una realitat “de jungla”, en paraules seves, on la impunitat, el multiculturalisme i la inacció institucional posen en risc la vida dels agents i la convivència social. Ha recordat el cas d’un mosso que va perdre un tros de dit a mossegades a Ripollet i ha ironitzat: “Això comença a semblar el Llibre de la Selva. Ara només ens falta saber quin paper farà vostè, de Sher Khan o de Mowgli.”

La diputada ha carregat durament contra el que considera “blanqueig propagandístic” per part del Govern, referint-se al vídeo institucional rodat a Camprodon pel Dia de les Esquadres com a una escena “idíl·lica de Teletubbies”, allunyada de la realitat als barris “multiculturals del país”.

| Parlament de Catalunya

Salvador Illa ha respost amb un to condescendent, recomanant-li “viatjar a Amèrica Llatina, a Àsia o a Àfrica” per comparar nivells de seguretat, o bé “preguntar als immigrants per què han vingut a Catalunya: per guanyar-se la vida o per salvar-la”. El president ha acabat acusant-la d’exagerar i de representar “l’odi a Catalunya”.

Lluny de quedar-se callada, Orriols ha replicat amb sorna: “En reiterades ocasions, dins d’aquesta cambra, m’ha recomanat llibres i viatges. Si vol dur-me a l’agenda, entri una instància a l’Ajuntament de Ripoll i ja valorarem aquesta opció.” Una resposta que ha aixecat comentaris a la cambra i ha consolidat l’estratègia d’Orriols d’arraconar el president amb ironia, dades i una narrativa que connecta amb l’angoixa creixent de molts ciutadans sobre la inseguretat.

Amb aquesta nova topada, Aliança Catalana demostra una vegada més que no pensa rebaixar el to ni acceptar el relat oficial que minimitza el desgavell en matèria de seguretat i immigració.