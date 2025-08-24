Logo xcatalunya.cat
Presa amb molt poca aigua i un emoji trist amb una llàgrima al centre de la imatge
Preocupació per l'estat actual dels embassaments | XCatalunya, Grafinka
Actualitat

Última hora embassaments Catalunya: Dades preocupants del quart diumenge d’agost

Molta preocupació per l'estat actual dels embassaments a les terres catalanes en ple agost de 2025

Max Riveras
per Max Riveras

El quart diumenge d'agost es lleva amb xifres que conviden a mirar els gràfics amb lupa. La radiografia hídrica de Catalunya canvia amb la calor, l'evaporació i el pols del consum turístic. Avui, més que el nombre total, importa com es reparteix l'aigua entre conques i embassaments. Aquesta desigualtat explica per què les bones mitjanes poden amagar riscos molt reals a curt termini

Estat agregat de les conques internes: una dada alta, però enganyosa

Les conques internes de Catalunya emmagatzemen avui 506,87 hm3 de 685,58 hm3 de capacitat total, cosa que suposa un 73,93%. La xifra és molt superior a la de fa un any, quan el sistema amb prou feines fregava els 216,68 hm3 i el 31,61%. El volum present supera fins i tot les mitjanes a cinc i deu anys per aquesta data, situades sobre 354 i 419 hm3 respectivament. La dada prové de l'informe diari de l'Agència Catalana de l'Aigua, actualitzat a les 12:07 del diumenge. 

Mapa desigual: pantans folgats al Ter-Llobregat, mínims al Camp de Tarragona

Al sistema del Ter-Llobregat, els grans dipòsits mostren confort hídric amb registres elevats després de les pluges de primavera i la gestió continuada. Destaquen la Baells amb un 87,31%, la Llosa del Cavall amb un 84,36%, i Susqueda amb un 79,70%, mentre Sau escala fins al 59,91%. Cap al nord, Darnius-Boadella se situa en un 61,14%, una millora notable respecte a l'estiu passat, encara amb marge per recuperar.

Un triangle vermell amb un signe dʻexclamació blanc sobre una imatge dʻuna presa amb aigua fluint.
Situació actual que preocupa si la compares amb l’any passat | Getty Images, InstaStudio

La contracara apareix al Camp de Tarragona i Priorat, on Siurana amb prou feines marca un 15,61% i Riudecanyes es queda en un 43,43%. En conjunt, l'Ebre català també presenta valors alts en grans preses com Canelles o Rialb, amb percentatges al voltant del 74-76%.

Què hi ha darrere de les xifres: consum, evaporació i sensibilitat estival

La dada global convida a l'optimisme prudent, perquè no tots els embassaments responen igual a l'estiu ni sostenen demandes similars. En normalitat hídrica, un hectòmetre cúbic abasteix aproximadament 7,5 milions de persones durant un dia, referència útil per dimensionar reserves i consums. 


La forta calor d'agost, l'evaporació i l'ús turístic acceleren pèrdues i pressionen els sistemes petits, especialment els orientats al regadiu. Per això la situació de Siurana i Riudecanyes continua sent el punt feble del mapa, malgrat la millora generalitzada del darrer semestre.

Taula amb dades de volum màxim, estat actual, estat de fa un any i mitjanes dels últims 5 i 10 anys de diversos embassaments de Catalunya a data 24 d’agost de 2025
Estat actual dels embassaments | Agència Catalana de l'Aigua

Comparativa anual i gestió recent: del vermell a la prudència

Fa dotze mesos, el conjunt de les conques internes transitava pel 31,61%, amb restriccions severes. Les pluges de primavera i l'aportació de dessalinitzadores i regeneració van permetre aixecar l'emergència al març a les unitats que seguien afectades. Darnius-Boadella va passar a alerta i Riudecanyes va quedar en prealerta, mentre el sistema Ter-Llobregat es va estabilitzar en alerta.

Pronòstic immediat: finals d'agost amb inèrcia càlida i descensos discrets

El tancament de l'estiu vindrà marcat per calor diürna persistent i nits suaus, amb descensos per evapotranspiració a la majoria de conques. Si el setembre comença sec, el retrocés pot ser ràpid en embassaments mitjans i petits amb més exposició i menor aportació regulada.

Gràfic circular que mostra el nivell de reserves d’aigua al 73,93 per cent respecte al total, amb la data 24.08.25 i text en català
Dades oficials de l’Agència Catalana | Agència Catalana de l'Aigua

En canvi, els grans volums del Ter-Llobregat i l'Ebre haurien de resistir millor gràcies a la seva inèrcia i a la gestió integrada. La clau, com sempre, serà la primera tanda de pluges atlàntiques i els ruixats d'inici de tardor

