Anunci urgent del Meteocat, es complica la situació per pluges intenses: Detalls

La tranquil·litat d'aquest diumenge de finals d'agost sembla tenir les hores comptades a gran part del territori català. L'ambient càlid i xafogós que ha dominat la primera meitat del dia amaga una inestabilitat atmosfèrica creixent.
Un canvi radical a l'escenari meteorològic s'està gestant ràpidament i promet transformar la tarda en un episodi de gran activitat. Les condicions actuals són el preludi perfecte per a un fenomen que exigirà la màxima atenció de la ciutadania durant les pròximes hores.
Alerta taronja activada
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís per una situació de perill a causa de la previsió de pluges molt intenses. L'alerta situa el grau de perillositat en un nivell de 3 sobre 6, cosa que correspon a un perill moderat a l'escala oficial. Comença ja, a les dues de la tarda, i durarà fins a les dues de la matinada.
Aquest avís estarà vigent des de les dues de la tarda d'avui diumenge fins a les dues de la matinada de dilluns. El principal factor de risc és la intensitat de la pluja, amb una alta probabilitat de registrar-se precipitacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només trenta minuts. Aquesta quantitat d'aigua torrencial, caiguda en un lapse tan breu, pot generar complicacions importants en molt poc temps.
L'epicentre de la inestabilitat
La distribució geogràfica del fenomen, com es pot veure al mapa de perill, no afectarà tota Catalunya per igual. El focus de més risc se centra a la Catalunya interior.
Zones densament poblades com el Ripollès, Osona o comarques del Pirineu hauran d'extremar les precaucions. És crucial entendre que aquests ruixats tindran un caràcter local, cosa que significa que la seva distribució serà irregular i no afectaran amb la mateixa força tots els municipis dins l'àrea avisada.
Molt més que pluja
Aquest episodi meteorològic no es limitarà únicament a la caiguda de grans quantitats d'aigua en un període curt de temps. Els xàfecs previstos aniran sovint acompanyats de tempesta elèctrica, afegint un risc considerable a les activitats a l'aire lliure. A més, hi ha una probabilitat significativa que les precipitacions incloguin calamarsa, és a dir, pedra de diverses mides.
Aquest factor pot provocar danys en vehicles, teulades i conreus. Per completar aquest escenari complex de temps extrem, també s'esperen ratxes de vent fortes o molt fortes associades a les cèl·lules tempestuoses més actives. El vent podria causar la caiguda de branques d'arbres i desplaçar mobiliari urbà, per la qual cosa s'aconsella assegurar qualsevol objecte susceptible de ser arrossegat.
Recomanacions davant una tarda complicada
L'impacte principal d'aquestes tempestes se centrarà en la capacitat dels sistemes de drenatge per gestionar un volum d'aigua tan elevat. Són probables les inundacions sobtades en carrers, baixos, aparcaments subterranis i altres punts vulnerables de la xarxa urbana.
La mobilitat per carretera podria veure's seriosament afectada, amb basses d'aigua que comprometin la seguretat de la conducció. Per tot això, es recomana encoratjadament evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris durant el tram horari de l'avís.
És fonamental allunyar-se de rieres, torrents i zones inundables, ja que el nivell de l'aigua pot créixer de manera sobtada i perillosa. S'aconsella també mantenir nets els desaigües i embornals per facilitar l'evacuació de l'aigua. La prudència serà la millor aliada per afrontar un final de diumenge que es presenta meteorològicament molt complicat.