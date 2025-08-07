El Meteocat confirma la segona onada de calor: Dates i temperatures

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimecres un avís contundent: Catalunya es prepara per a la segona onada de calor de l'estiu. Després d'uns dies de certa treva tèrmica, els termòmetres tornaran a escalar fins a xifres extremes en àmplies zones del territori, especialment a l'interior.
Segons el comunicat oficial, l'episodi començarà a intensificar-se aquest dijous i s'allargarà fins al diumenge 10 d'agost, quan s'espera que s'assoleixi el pic de temperatura. Les nits tampoc donaran respir, ja que es preveuen nits tropicals a bona part del litoral català, és a dir, nits amb temperatures que no baixaran dels 20 °C.
Aire càlid i dorsal en alçada: una combinació perillosa
L'origen d'aquest fenomen es troba en la instal·lació d'una dorsal anticiclònica en alçada sobre la península Ibèrica a partir de diumenge. Aquesta situació provocarà l'entrada d'una massa d'aire extremadament càlid procedent del nord d'Àfrica, cosa que incrementarà notablement les temperatures tant de dia com de nit.
El Meteocat ha compartit un meteograma de Lleida que anticipa temperatures molt per sobre del que és habitual per aquestes dates. En concret, es preveu que se superin els valors corresponents al percentil 98, cosa que significa que seran més altes que el 98 % dels registres màxims diaris entre juny i agost en l'última dècada.
Temperatures: on es notarà més?
Les temperatures més extremes es registraran a les comarques de l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 °C, especialment en punts de Ponent, la Catalunya Central i la Depressió de l'Ebre. Localitats com Lleida, Cervera, Tremp o Tàrrega podrien ser les més afectades.
Al litoral, la calor serà més moderada però també molt intensa. Les màximes podrien situar-se entre els 33 i 35 °C, i el més preocupant serà la persistència de la calor nocturna. En zones com Barcelona, Mataró, Tarragona o Blanes, les temperatures mínimes podrien no baixar dels 24 o fins i tot 25 °C.
I després de diumenge... arribarà l'alleujament?
Tot i que diumenge es preveu com el dia més extrem, amb el pic de calor a tot Catalunya, no s'espera una baixada significativa de temperatures immediatament després. Alguns models indiquen que l'aire càlid podria persistir durant diversos dies més, amb una lleugera tendència a la normalització a partir de dimecres 13 o dijous 14.
El Meteocat seguirà actualitzant les seves prediccions, especialment si es detecta un augment del risc d'incendis forestals, molt vinculat a la sequedat del terreny i a aquestes temperatures extremes.
Segon avís de l'estiu… i quants més?
Aquest episodi marca la segona onada de calor de l'estiu de 2025 a Catalunya. La primera es va registrar a mitjans de juliol, tot i que va ser una mica menys intensa. Tanmateix, les previsions climàtiques a mitjà termini no descarten que es pugui produir una tercera onada de calor si la tendència actual continua.
La situació torna a posar sobre la taula el debat sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències directes. Episodis extrems com aquest s'estan tornant més freqüents, intensos i prolongats, obligant les institucions i la ciutadania a preparar-se cada any amb més antelació.
Catalunya s'enfronta així a un altre desafiament climàtic. La calor apreta, i aquesta vegada ho farà amb força. La segona onada ja és aquí.