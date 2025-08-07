El Meteocat confirma temperatures molt elevades... i algunes pluges

En les pròximes jornades, Catalunya s'enfronta a un escenari meteorològic que pocs podran ignorar. L'ambient, fins ara dominat per una estabilitat marcada i una certa tranquil·litat tèrmica, està a punt de transformar-se de manera significativa. Mentre el blau del cel seguirà sent protagonista en moltes comarques, alguns signes comencen a anunciar un canvi substancial en el termòmetre i en la dinàmica atmosfèrica.
Un anticicló potent i l'arribada d'aire càlid
Durant els pròxims dies, el protagonisme serà per a un potent anticicló que s'instal·larà sobre la Península Ibèrica, afavorint una atmosfera estable a la major part del territori català. Aquesta situació, però, vindrà acompanyada de l'arribada d'una massa d'aire càlid d'origen africà que, a partir de dijous i sobretot durant el cap de setmana, impulsarà els termòmetres a valors inusualment alts per a aquesta època de l'any.
El Servei Meteorològic de Catalunya ja ho avança amb claredat: es consolida la segona onada de calor de l'estiu i els models apunten a un repunt tèrmic especialment marcat al sud i a l'interior del territori. Municipis de Ponent i comarques com Lleida podrien assolir o fins i tot superar els 40 °C a les hores centrals del dia, una situació que, segons els meteoròlegs, podria situar algunes estacions en el percentil 98 de les temperatures màximes registrades en els últims deu anys.
És a dir, seran valors superiors al 98% dels màxims diaris de juny a agost de l'última dècada, cosa que dona una idea clara de l'excepcionalitat d'aquest episodi.
La costa tampoc quedarà al marge d'aquest ascens tèrmic. Al litoral, s'esperen màximes entre els 33 °C i 35 °C, mentre que les nits es preveuen especialment càlides, amb nits tropicals que impediran que el mercuri baixi dels 20 °C a gran part del litoral i el prelitoral. Aquesta persistència de temperatures elevades fins i tot de matinada suposa un risc afegit, sobretot per a col·lectius vulnerables, com persones grans o amb malalties cròniques.
Evolució de les temperatures i efectes regionals
La calor extrema serà el gran titular d'aquests dies. Els avisos oficials ja han estat activats en diverses zones, especialment a les províncies de Tarragona i Lleida, on l'impacte de la massa d'aire africà es farà sentir amb més intensitat. El Meteocat confirma que els valors podran estar entre 5 i 10 graus per sobre de la mitjana habitual per a aquestes dates, un salt tèrmic que es farà notar tant de dia com de nit.
L'ascens serà progressiu des de dijous i arribarà al seu punt àlgid entre dissabte i diumenge. No obstant això, al Pirineu i Prepirineu, tot i que la calor també es farà notar, la situació estarà matisada per la presència de nuvolositat d'evolució diürna i la possibilitat d'algunes precipitacions disperses.
Pluges febles: el contrapunt al nord
Tot i la dominància de temps estable i sec, els mapes mostren un petit marge per a la precipitació en sectors concrets. Divendres, els meteoròlegs preveuen l'aparició de ruixats aïllats al Pirineu, especialment a l'extrem nord, amb caràcter feble i poc abundant, tot i que no es descarta algun episodi localment moderat.
Aquesta tendència es mantindrà durant dissabte, quan els ruixats podrien estendre's de manera puntual al Prepirineu, al quadrant nord-est i, de forma més ocasional, al massís del Port. De nou, s'espera que siguin precipitacions mínimes, sense capacitat per revertir la sequera acumulada a la regió.
A la resta del territori, el sol dominarà la jornada, amb l'única presència d'alguns núvols alts que aportaran variacions visuals al cel però sense conseqüències en el temps. La presència de vent de component sud i est ajudarà a mantenir la sensació tèrmica elevada, sobretot a les comarques prelitorals i de Ponent, on algunes ratxes podrien assolir certa intensitat, especialment a la tarda.