Última hora dels embassaments catalans: Alerta per l’arribada de l’estiu

L'estat dels embassaments catalans després del cap de setmana mostra una tendència positiva consolidada, assolint el 81,01 % de la seva capacitat total, la qual cosa reflecteix una notable estabilitat hídrica en comparació amb períodes anteriors més crítics. Les dades aportades avui dilluns 2 de juny per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) corroboren aquesta dinàmica favorable, assenyalant un increment lleu però constant respecte al divendres anterior.

La xifra actual, 81,01 %, representa un augment considerable si es compara amb els registres de l’any anterior en aquestes mateixes dates, quan els embassaments amb prou feines fregaven el 30 %, situació que va generar mesures dràstiques i restriccions significatives en diversos municipis i àrees agrícoles. La millora observada enguany s’atribueix en gran mesura a una primavera excepcionalment humida, que ha permès una recuperació històrica en les reserves hídriques.

Si analitzem en detall els embassaments específics, trobem xifres especialment positives a l’embassament de Susqueda, que actualment registra una capacitat del 89,51 %, acostant-se al selecte grup d’embassaments per sobre del 90 %, format per la Baells, Sant Ponç i Foix. En el cas particular de Foix, actualment al 94,21 %, la situació ha permès fins i tot planificar accions preventives per a situacions d’emergència.

| Gencat

L’embassament de Foix, previngut

Precisament, i en consonància amb aquest context optimista, l’ACA ha començat a implementar un pla especial d’emergència destinat a garantir la seguretat a les preses catalanes. Durant una sessió celebrada divendres passat entorn de la presa del Foix, tècnics de l’ACA, Protecció Civil i representants municipals de Cubelles, Cunit, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal, van revisar protocols i accions previstes per actuar davant hipotètics incidents.

En aquesta sessió, es va informar de manera pràctica sobre les àrees que podrien veure’s afectades per una eventual ruptura o incidència greu a la presa del Foix, delimitant zones inundables i pautant clarament les actuacions que haurien de seguir tant les autoritats com la població local. També es van destacar mecanismes com les sirenes d’avís per facilitar una evacuació ordenada i segura.

L’objectiu de l’ACA és estendre aquestes mesures preventives de manera progressiva a la resta d’embassaments catalans. S’espera que, després de la prova pilot que es desenvoluparà a finals de 2025 a l’embassament de Sau, l’any 2026 marqui un punt d’inflexió amb la implantació generalitzada d’aquests plans d’emergència a totes les grans preses de Catalunya.

Aquest enfocament preventiu complementa les polítiques hídriques actuals, que han demostrat la seva eficàcia a l’hora de mantenir altes les reserves d’aigua tot i l’arribada del període estival. Encara que la situació actual permet respirar amb tranquil·litat, les autoritats insisteixen que no s’ha d'abaixar la guàrdia, especialment davant un clima cada cop més impredictible a causa del canvi climàtic.

Així, amb un panorama hídric estable i una clara estratègia preventiva en marxa, Catalunya es presenta preparada per afrontar futures adversitats relacionades amb la gestió de l’aigua, confirmant una aposta decidida per la sostenibilitat i la seguretat hídrica per als seus ciutadans.